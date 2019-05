Financial Times: Rolul global al Europei Politica externa a UE nu funcționeaza. Ori cel puțin asta insinueaza noua state ale blocului, între care Franța, Germania și Spania. Evident, ele nu o spun pe fața. Însa este un mesaj clar, deși cifrat, care reiese dintr-un document trimis celorlalte state membre.



Documentul - consultat și de Financial Times - este o tentativa de a da tonul discuțiilor ce vor avea loc la reuniunea de luna viitoare a miniștrilor de externe pe tema politicii externe și de securitate a blocului. Autorii documentului - printre care se mai numara și Olanda, Danemarca, Suedia și Finlanda - argumenteaza… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

