- Rezultatul scrutinului legislativ reflecta amplificarea clivajelor in societatea americana, comenteaza site-ul de stiri Axios.com, observand ca, in pofida pierderii controlului republican asupra Camerei Reprezentantilor, presedintele Donald Trump va prezenta situatia ca fiind o victorie.

- Donald Trump a urmarit indeaproape alegerile legislative din Statele Unite, informeaza Observator TV.Cum primele estimari arata ca Partidul Republican urmeaza sa pastreze controlul asupra Senatului, presedintele nu a ezitat sa comenteze pe Twitter rezultatele partiale. Un succes rasunator in aceasta…

- O mare incertitudine politica domnește in Statele Unite, cu cinci zile inainte de alegerile pentru Congres: ultimele sondaje indica in continuare dueluri inca extrem de indecise chiar daca democrații pastreaza avantajul pentru controlul Camerei Reprezentanților iar republicanii pentru Senat, scrie AFP.

- Miliardarul Michael Bloomberg, fost primar al orasului american New York, s-a inscris in Partidul Democrat din Statele Unite, in contextul in care intentioneaza sa candideze impotriva presedintelui Donald Trump, politician republican, in scrutinul prezidential din anul 2020, scrie Mediafax."In…

- Președintele american Donald Trump a declarat miercuri in cadrul unei intalniri a Consiliului de Securitate ONU ca autoritațile din China au incercat sa interfereze in alegerile generale din Statele Unite din luna noiembrie, relateaza BBC preluat de mediafax. Donald Trump considera ca Administrația…

- Avocatul personal al presedintelui Donald Trump, Rudy Giuliani, a afirmat sambata ca sanctiunile SUA care vizeaza Iranul conduc la dificultati economice care ar putea determina o „revolutie reusita“, transmite agentia Reuters, notand ca declaratiile acestuia contrasteaza cu cele ale administratiei Trump…

- Angajati ai Google au discutat strategii pentru a contracara ordinul executiv în domeniul imigratiei semnat de presedintele Donald Trump prin care se împiedica intrarea în Statele Unite a unor cetateni din tari majoritar musulmane, dezvaluie o

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a spus joi ca el nu comenteaza scrisoarea trimisa catre presedintele Klaus Iohannis de avocatul presedintelui SUA, Rudolph Giuliani, afirmand ca sunt atatia care “cred ca le stiu pe toate si isi dau cu parerea”. Toader a spus, totusi, ca Giuliani “e si el un om din…