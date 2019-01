Financial Times: Preluarea preşedinţiei Consiliului UE de România…

Preluarea presedintiei Consiliului UE de catre Romania, o ocazie rara pentru Bucuresti sa-si arate realizarile si ambitiile in cadrul UE, va aduce sub lumina reflectoarelor structura opaca de putere si coruptia omniprezenta din Romania, sustine o jurnalista pentru publicatia Financial Times.