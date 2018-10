Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Bursa scade, in timp ce Trump acuza Rezerva Federala ● The Guardian: China "legalizeaza" lagarele pentru un milion de uiguri ● Handelsblatt: De ce șeful FED nu va pleca. Jerome Powell e atat sub presiunea piețelor cat și sub cea a lui Trump ● Les Echos- 110 ani ● The Sun: Oamenii de…

- La data de 06 octombrie a.c., polițiști din cadrul IPJ Gorj au fost sesizați de corespondentul local al unei televiziuni, despre faptul ca, in comuna Logrești, la un local de alimentație publica, situat in perimetrul unei secții de votare, se comercializeaza bauturi alcoolice. Din primele verificari…

- O femeie de 54 de ani din comuna gorjeana Logrești a fost amendata cu 500 de lei pentru ca sambata, 6 octombrie, a avut la vanzare bauturi alcoolice in localul pe care il administra. Barul se afla in apropierea unei secț...

- De multe ori, realitatea intrece orice imaginatie! O demonstreaza fotografiile urmatoare, surprinse in India.Urmariti o GALERIE FOTO halucinanta, in care absurdul se intalneste cu penibilul. Imaginile nu mai au nevoie de niciun comentariu. Priviti! Ritualuri religioase ciudate! Unele tari au niste obiceiuri…

- Un roman, in varsta de 49 de ani, s-a inecat sambata, in apele marii Tireniene din localitatea Fiumicino, in apropierea Romei. Potrivit declarațiilor prietenilor sai, cand a mers sa faca baie in mare,...

- Aproape jumatate din adolescenții din Vaslui au consumat alcool in exces, adica doi din cinci adolescenti (42%) Studiul mai arata si ca 8% dintre elevi au consumat cel putin o data in viata droguri ilicite si/sau NSP (substante psihoactive) si/ sau tranchilizante/ sedative fara prescriptie medicala…

- Urmare a preluarii apelului telefonic efectuat de catre un operator economic pe Dispeceratul Directiei Generale Politia Locala Constanta la data de 26.07.2018, politistii locali s au deplasat pe o plaja terapeutica situata in zona Cazino din Statiunea Mamaia, unde au constatat faptul ca 3 trei persoane…

- In ciuda recomandarilor copleșitoare de la nutriționiști și experți in fitness de a sta departe de aclool atunci cand vrei sa slabești, un nou studiu arata ca tequila ajuta la scaderea nivelului de zahar din sange și la pierderea in greutate.