- Autoritatea rusa de reglementare in domeniul comunicatiilor a anuntat, marti, ca va interzice aplicatia de mesagerie Telegram din aprilie daca firma care o administreaza nu le va oferi serviciilor de securitate codurile pentru decriptare, informeaza cotidianul Financial Times. Avertismentul…

- Compania din Marea Britanie care-si aroga meritul pentru succesul lui Donald Trump la prezidentialele din 2016 din SUA si care este acuzata ca a obtinut acces intr-un mod inadecvat la datele a peste 50 de milioane de utilizatori de Facebook, a oferit sefilor firmei Lukoil, cu sediul la Moscova, prezentari…

- Aplicatia de mesagerie Telegram a fost somata marti sa furnizeze in termen de 15 zile Serviciului Federal Rus de Securitate (FSB) cheile de criptare a mesajelor utilizatorilor sai, riscand, in caz de nesupunere ordinului, sa fie blocata, relateaza AFP.

- Aplicația criptata de mesagerie Telegram, considerata CEA MAI SIGURA, a pierdut un apel in fața Curții Supreme a Rusiei pentru ca a incercat sa blocheze accesul la datele utilizatorilor a celor de la Serviciul Federal de Securitate (FSB) al țarii, dupa cum noteaza Bloomberg.

- Rusia a blocat o ședința a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la problema respectarii drepturilor omului in Siria, anunța Reuters. Adjunctul reprezentantului permanent al Rusiei la ONU, Ghenadi Kuzmin, a declarat ca Moscova nu vede niciun motiv pentru aceasta intrunire, pentru ca drepturile…

- Vladimir Putin a obtinut aproape 77% din voturile exprimate in alegerile prezidentiale de duminica, cel mai important scor pe care l-a inregistrat vreodata, potrivit rezultatelor definitive anuntate luni de Comisia Electorala Centrala. Opozitia, insa, vrea sa organizeze un miting la Moscova,…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului…

- Aflat la conducerea Rusiei din 1999 pana in prezent, Putin și-a atras numeroși critici, unii mai vocali decat alții, iar presa internaționala scrie ca o parte dintre aceștia și-au gasit sfarșitul in mod suspect. Au fost cazuri de sinucideri in circumstanțe bizare, de crime in plina strada sau de otraviri…

- Consiliul de Securitate al ONU a dezbatut miercuri, 14 martie, incidentul din Salisbury, unde au fost otraviți cu o neurotoxina fostul ofițer GRU Serghei Skripal și fiica sa Iulia. Dupa o scurta ședința in spatele ușilor inchise, reuniunea s-a desfașurat in ședința publica, la insistența diplomaților…

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP. "Credem ca Rusia este responsabila", a spus Nikki Haley,…

- MAE condamna atacul comis la Salisbury Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, într-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca România este solidara cu Marea Britanie, condamnând totodata atacul comis la Salisbury împotriva fostului agent…

- Marea Britanie a decis sa trimita 23 de diplomați ruși acasa, potrivit unor surse aceștia lucrau pentru informații ce le transmiteau la Moscova. Acest lucru se datoreaza otravirii fostului ofițer de informații GRU Serghei Skripal. Acest lucru a fost declarat de prim-ministrul Marii Britanii Teresa Mei.

- Premierul britanic Theresa May ar putea astazi acuza oficial Rusia de tentativa de asasinare a fostului ofiter GRU Serghei Skripal și a fiicei acestuia, scrie The Times, citand surse guvernamentale. Potrivit publicației, anunțul ar putea fi facut luni, 12 martie, dupa ședința Consiliului Național de…

- Le Drian a reafirmat ca Franta va raspunde daca se va dovedi ca in Siria au fost folosite arme chimice contra civililor. Presedintele francez Emmanuel Macron si guvernul de la Paris s-au pronuntat in ultimele saptamani pentru impunerea unei incetari a focului in Siria, pentru a permite…

- Un convoi umanitar a ajuns in Ghouta Orientala, dar articolele medicale nu au putut sa ajunga la raniți. Un convoi cu ajutoare umanitare a reușit, luni, sa ajunga in Ghouta Orientala (enclava siriana controlata de rebeli) pentru prima data, dupa inceperea sangeroasei ofensive a forțelor guvernamentale,…

- "Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad, sustinut de Rusia si Iran, o desfasoara impotriva populatiei din Ghouta Orientala", a declarat presedintia americana. De asemenea, Casa Alba a acuzat Moscova ca ignora rezolutia Consiliului de Securitate al ONU votata la 24 februarie,…

- Statele Unite "condamna ofensiva regimului" sirian impotriva enclavei rebele Ghouta Orientala, "sustinuta de Rusia si Iran", a afirmat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute intr-un comunicat, potrivit AFP, scrie agerpres.ro. "Statele Unite condamna ofensiva pe care regimul Al-Assad, sustinut…

- "Rusia trebuie sa admita ca nu este capabila sa puna capat conflictului sirian sau ca nu doreste" (sa puna capat), a declarat generalul Votel in fata unei comisii din Congres. "Cred ca rolul lor este extrem de destabilizator in acest stadiu", a adaugat seful Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). "Moscova…

- Washingtonul a indemnat luni Moscova, mare aliat al regimului Bashar al-Assad, sa actioneze pentru a pune capat ofensivei asupra regiunii Ghouta Orientala, fief al rebelilor situat la portile Damascului bombardat de mai multe zile in pofida apelului unanim al Consiliului de Securitate al ONU pentru…

- Ambasada Rusiei la București a reacționat la acuzațiile conform carora serviciile secrete de la Moscova ar fi incercat sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, acuzații venite de la Șeful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei. Ambasada Rusiei la București considera ca este vorba de…

- Moscova si-a exprimat luni preocuparea in legatura cu amenintarile formulate de mai multe tari occidentale, inclusiv SUA, privind posibila utilizare a fortei impotriva Damascului, avertizand ca aceasta contravine Rezolutiei nr. 2401 a Consiliului de Securitate al ONU, conform unei declaratii facute…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, a fost implicat in transportarea in Rusia a celor aproximativ 400 kg de ”cocaina” din Argentina, gasite in incinta Ambasadei Rusiei din aceasta țara. Anterior, politia argentiniana a inlocuit cocaina, descoperita in 12 valize, cu faina…

- Serviciile secrete ucrainiene le aucuza pe cele ruse ca voiau sa incendieze doua școli romanești din Cernauți. Șeful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), Viktor Kononenko, a spus, vineri, ca serviciile speciale din Rusia au planificat incendierea a doua școli romanești din regiunea…

- Rusia ar putea incerca sa influenteze rezultatul alegerilor nationale din Suedia din septembrie, daca autoritatile de la Moscova simt ca interesele lor strategice ar putea fi amenintate, a spus, joi, Serviciul de Securitate al Suediei, relateaza Reuters.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a acuzat NATO, SUA si Uniunea Europeana de propaganda antiruseasca, ceea ce a dus la "paralizie" in contactele reciproce si a cerut Occidentului sa arate mai mult respect fata de Rusia, relateaza dpa. Vorbind in a doua zi a Conferintei de securitate…

- Raportul premergator al Conferintei de Securitate de la Munchen a starnit numeroase comentarii, mai ales in Rusia. Kommersant, una dintre cele mai titrate publicatii din Moscova, s-a oprit indeosebi asupra partii care prezinta Rusia drept o amenintare pentru actuala ordine mondiala.

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, acuza autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din regiunea transnistreana unde acestora li se indica locul nasterii in Republica Moldoveneasca Nistreana, dar nu in Republica Moldova.

- Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, Aleksandr Lukasevici, a cerut Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa 'sa dea o apreciere' legii de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda) in Republica Moldova - care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti - adoptata…

- SUA au acuzat luni Rusia ca face sa intarzie adoptarea unei declaratii de condamnare de catre Consiliul de Securitate al ONU a presupuselor atacuri chimice recente in Siria, soldate cu zeci de raniti, printre care copii, relateaza AFP. Exista "dovezi clare" care confirma folosirea clorului…

- Conform acestor surse, Mike Pompeo s-a intalnit cu Serghei Nariskin, directorul Serviciului rus de Informatii Externe (SVR), si cu Aleksandr Bortnikov, seful Serviciului Federal rus de Securitate (FSB). La Washington a fost si seful Serviciului rus de Informatii Militare (GRU), dar nu este clar daca…

- Reuniunea convocata de Rusia, intre reprezentanti ai societatii civile si politice siriene, la Soci, a expus disensiunile care sunt de depasit in vederea punerii bazelor unei solutii politice, dupa ce a inceput cu stangul prin certuri cu privire la steag si strigate, scrie AFP.Moscova incearca…

- Un avion rus de vânatoare Su-27 a interceptat luni un avion de supraveghere american deasupra Marii Negre, a anuntat luni ministerul apararii de la Moscova. Stirea a fost difuzata de agentia de presa rusa RIA, preluata de Reuters.

- Rusia nu va expulza cetateni ai Republicii Populare Democrate Coreene (RPDC, Coreea de Nord), asa cum cer SUA, in virtutea noilor sanctiuni pe care le-au impus impotriva Phenianului, a declarat vineri presei ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov, citat de agentia oficiala de presa RIA Novosti,…

- Gavin Williamnson, ministrul britanic al Apararii, a avertizat intr-un interviu ca Rusia cauta metode prin care sa poata provoca haos in Marea Britanie și sa cauzeze mii și mii de morți. Williamnson a spus ca vizate sunt, in principal, infrastructurile de energie și telecomunicații. Intr-un interviu…

- Moscova se va opune incercarilor Occidentului de a implementa planuri vizand schimbarea regimului in Siria, a declarat luni ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia de presa oficiala rusa TASS. ''Ministrul de externe francez (Jean-Yves Le Drian) a anuntat ca reuniunea…

- Rusia a denuntat vineri 'incercarile extrem de ilogice' de arunca responsabilitatea atacurilor chimice in Siria asupra regimului de la Damasc, acuzand SUA ca doresc sa impuna o 'viziune eronata' asupra acestor incidente, relateaza AFP. Secretarul general al ONU Antonio…

- Rusia a inceput sa livreze sisteme antiaeriene de tip S-400 Triumf catre China, in urma unui contract semnat intre oficialii de la Moscova si de la Beijing, in anul 2014, a informat, joi, o sursa care sustine ca ar fi apropiata de proiect, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass. Rusia a inceput livrarea…

- Rusia amenința Letonia cu consecințe din cauza legii privind statutul participanților la cel de-al Doilea razboi mondial, care egaleaza statutul soldaților care au luptat impotriva Germaniei naziste cu cel al militarilor care au luptat impotriva URSS. In acest sens, reprezentantul oficial al Ministerului…

- Rusia ar putea sa se retraga din Organizația Mondiala a Comerțului (OMC), daca organizatia va aproba cererea UE pentru plata de catre Moscova a 1,39 miliarde de euro anual, din cauza restricției importurilor de carne de porc, a declarat primul adjunct al presedintelui Comitetului Economic al Consiliului…

- Moscova indeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la programul nuclear si cel balistic al Coreei de Nord, programe pe care Phenianul continua sa le dezvolte in pofida numeroaselor rezolutii ale Consiliului de Securitate al ONU, relateaza…

- Rusia este gata sa actioneze ca mediator între Coreea de Nord si SUA, daca cele doua parti vor dori un asemenea rol pentru ea, a anuntat Kremlinul marti, informeaza Reuters. Moscova îndeamna de mai multa vreme cele doua parti sa initieze negocieri menite sa reduca tensiunile cu privire la…

- Dupa ce Vladimir Putin a anuntat ca Rusia se va retrage militar din Siria, serviciul rus de securitate FSB si-a exprimat temerea ca jihadistii vor incerca sa destabilizeze situatia in interiorul tarii. La intalnirea cu sefii serviciilor de securitate din statele CSI, Vladimir Putin a evidentiat…

- Un total de 137 de ofiteri de informatii au unor servicii speciale straine si agentii lor au fost condamnati in Rusia in ultimi cinci ani, a declarat Alexander Bortnikov, Serviciului Federal de Securitate (FSB) de la Moscova, potrivit agentiei de stiri Tass.