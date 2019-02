Stiri pe aceeasi tema

- Cazurile de rujeola s-au triplat in Europa, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). In ultimii ani, intre 2017 si 2018, a fost atins un numar record de 82.596 de cazuri. Cei mai mulți bolnavi de rujeola au fost inregistrați la granița Romaniei, in Ucraina.

- "Autoritatile locale sunt convinsa ca isi pot identifica cel mai bine nevoile de investitii. Avem si in Romania primari de succes, multi sunt aici, in sala, avem presedinti de consilii judetene si sunt intru totul de acord ca trebuie sa apropiem decizia de cetatean si in acest sens descentralizarea…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a fost prezent la Bruxelles la inceputul acestei saptamani pentru a fi audiat in comisia de specialitate a Parlamentului European si pentru a prezida Consiliul pentru afaceri europene si financiare ECOFIN. Romania prezideaza Consiliul Uniunii Europene pana la…

- Imaginile cu sistem nuclear instalat pe litoralul Marii Negre au fost obținute de Institutul Imagesat International, iar aceste informații au fost utile pentru a demasca planurile rusești. Conform imaginilor, sistenul de rachete a fost instalat in apropierea frintierei cu Ucraina, relateaza Mediafax.

- Europarlamentarul Iuliu Winkler (UDMR, PPE) a declarat vineri, la Deva, ca Romania nu este pregatita din punct de vedere politic sa valorifice perioada celor sase luni in care detine Presedintia Consiliului Uniunii Europene deoarece nu exista un proiect de tara definit in acest context, el apreciind…

- Romania pregatita pentru presedintia CUE România este pregatita si pe zona digitala pentru presedintia Consiliului Uniunii Europene, afirma secretarul de stat în Ministerul Comunicatiilor si al Societatii Informationale, Maria Manuela Catrina. Responsabilii de la Bruxelles au încredere…

- Dupa incidentul din strâmtoarea Kerci, candidatul la funcția Angelei Merkel în Partidul Uniunii Creștin-Democrate (CDU) din Germania, Annegret Kramp-Karrenbauer, a cerut o abordare mai dura în relațiile cu Federația Rusa, potrivit N-TV. Astfel, dupa acțiunea Rusiei…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Gluma se ingroașa. Petro Poroșenko, alertat de agresiunea militara rusa din stramtoarea Kerci, dar și de duplicitatea statelor NATO, care doar vorbesc, dar nu acționeaza, a decretat, pentru prima data de la destramarea Uniunii Sovietice, legea marțiala. Aceasta ii da puteri…