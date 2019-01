Stiri pe aceeasi tema

- Ipoteza unui al doilea referendum privind Brexit, chiar daca e respinsa de prim-ministrul Theresa May, caștiga teren, data fiind ostilitatea Parlamentului fața de retragerea convenita cu Bruxelles-ul. Iata intrebarile pe care le presupune un asemenea scenariu, in opinia Le Vif , citat de Rador.

- In pofida apelurilor care emana de la Parlament la ruperea acordului convenit de Theresa May, in Downing Street si la Bruxelles este larg acceptat faptul ca premierul nu va reusi sa renegocieze textul documentului de retragere. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ofera in schimb "clarificarea…

- CHIȘINAU, 10 dec – Sputnik. Luni, un purtator de cuvânt al premierului a susținut ca votul va avea loc, așa cum era planificat. © Photo : PixabayCurtea Europeana de Justiție: Marea Britanie poate revoca unilateral acordul Brexit Câteva minute mai târziu, Bloomberg și…

- Theresa May a declarat joi ca deputatii vor putea avea ultimul cuvant asupra eventualei activari a unei dispozitii care sa evite restabilirea controalelor la frontiera pe insula Irlanda dupa Brexit, subiect foarte controversat al acordului de separare negociat cu Bruxellesul, informeaza AFP.…

- Premierul britanic Theresa May a sosit sambata dupa-amiaza la Bruxelles, unde a fost primita de presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, in ajunul unui summit european extraordinar pentru parafarea acordului privind termenii retragerii Regatului Unit din blocul comunitar si a declaratiei…

- UPDATE. Din guvernul britanic și-au mai anunțat demisiile ministrul adjunct pentru Brexit, Suella Braverman, ministrul pentru munca și pensii, Esther McVeym și ministrul adjunct pentru Irlanda de Nord, Shailesh Vara, anunța BBC News. Știrea inițiala: Dominic Raab, ministrul pentru Brexit, a demisionat,…

- Non-stop... Negocierile pentru Brexit dintre Bruxelles și Londra s-au accelerat de vinerea trecuta și au continuat aproape non-stop in ultimele 72 de ore. Obiectivul este acela de se a incheia un acord de principiu care sa poata fi acceptat de guvernul Theresei May (poate, marți) și sa fie ratificat…

- Marea Britanie va ramane intr-o uniune vamala temporara cu Uniunea Europeana dupa Brexit, pentru a evita o frontiera care sa taie in doua insula Irlanda, intre Nord, membra a Regatului Unit, și Sud, potrivit unui nou acord intervenit intre Londra și Bruxelles, afirma duminica Le Soir citat de Rador.