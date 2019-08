Stiri pe aceeasi tema

- Va reamintim ca Timișoara nu mai avea un operator de deszapezire din aprilie 2018, cand au expirat contractele incheiate cu Retim și SDM. Primaria nu a reușit sa finalizeze licitația la timp, lucru pe care șoferii din oraș l-au simțit din plin iarna trecuta, chiar daca municipalitatea a incheiat…

- Romania se afla pe locul 3 in privinta numarului de incalcari ale securitatii datelor sesizate autoritatilor nationale responsabile cu aplicarea Regulamentului european general privind protectia datelor (GDPR), releva un studiu efectuat de reteaua Deloitte Legal in Romania, Bulgaria, Croatia, Cehia,…

- Operatorul de telefonie mobila Vodafone Group urmeaza sa primeasca aprobarea Comisiei Europene pentru tranzactia de 22 de miliarde de dolari vizand preluarea activelor Liberty Global Plc din Germania si Europa Centrala, inclusiv Romania, au declarat, pentru Reuters, mai multe surse din apropierea acestui…

- Brantner Servicii Ecologice SRL este singura societate vrea sa asigure servicii de deszapezire in Timișoara, termenul limita pentru depunerea ofertelor fiind luni, 24 iunie. Firma Brantner a fost inființata in Austria, in anul 1936, de familia Brantner. Are 2.500 de angajați in toata lumea. A ajuns…

- Piata locala de investitii s-a situat peste cea din Slovacia, care a ajuns la 86,5 milioane de euro in primele trei luni ale anului, dar sub pietele din Cehia, Austria si Polonia, fiecare realizand volume investitionale de peste 700 de milioane de euro. Cea mai importanta tranzactie vizeaza sectorul…

- Operatorul francez de televiziune cu plata Canal+ a anuntat luni achizitionarea rivalului european M7, intr-o tranzactie estimata la aproximativ un miliard de euro (1,12 miliarde de dolari), de la firma de private equity Astorg, transmit agențiile internaționale. În urma achiziţiei, Canal+…

- A fost sarbatoare la Helsinki, dupa ce Finlanda a castigat pentru a treia oara in istoria sa titlul de campioana mondiala la hochei pe gheata, dupa ce a reusit sa invinsa cu scorul de 3-1 echipa Canadei, in finala disputata duminica seara la Bratislava. Mii de finlandezi au ieșit pe strazi cu steaguri,…

- Prezența la vot în cadrul alegerilor europarlamentare din perioada 23-26 mai a fost de 50,95%, fiind cea mai ridicata prezența la nivelul Uniunii Europene din ultimii 25 de ani, transmite Mediafax, conform informațiilor emise de Parlamentul European. În anul 1994, prezența la vot…