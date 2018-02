Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a reacționat și pe Facebook, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea procurorului-șef al DNA. „Mi-am exprimat in repetate randuri opinia ca Direcția Naționala Anticorupție și conducerea DNA fac o treaba foarte buna, poziție pe care o mențin. „ „Astazi, am avut parte…

- Principalele agenții de presa internaționale au scris despre decizia ministrului Justiției, Tudorel Toader de a cere revocarea Laurei Codruța Kovesi. The Associated Press: Ministru roman solicita concedierea procurorului anti-corupție.Jurnaliștii americani scriu ca ”Ministrul Justiției din…

- Fostul premier Dacian Ciolos a reactionat pe pagina personala de Facebook dupa ce ministrul Justiei, Tudorel Toader, a anuntat declansarea procedurii de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. Ciolos arata ca ministrul Justitiei e un "adevarat exemplu anti-comunicare", care…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a cerut joi demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa decizia acestuia de a declansa procedura de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. "Tudorel Toader, demisia!!…

- Proteste in Piața Victoriei, dupa cererea de revocare a șefei DNA. „Corupția ucide” a lansat pe Facebook un indemn la proteste, dupa ce ministrul Justiției a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi. „Coaliția PSD-ALDE-UDMR, prin intermediul ministrului Tudorel Toader, a cerut astazi revocarea Laurei Codruța…

- Reacția PNL dupa ce Tudorel Toader a cerut revocarea șefei DNA. Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, a spus ca Tudorel Toader a ales sa fie de partea infractorilor și ca revocarea Laurei Codruța Kovesi nu este oportuna. ”Avem parte de o seara trista pentru justiția din Romania. Tudorel Toader,…

- Ministrul Justitiei a prezentat un "Raport privind activitatea manageriala la DNA", in care aduce un val de critici șefei DNA, Laura Codruța Kovesi si propune revocarea acesteia din functie, scrie digi24.ro.

- Financial Times scrie ca publicarea raportului cu privire la DNA ca ar putea declansa urmatoarea etapa a luptei dintre Bucuresti si Comisia Europeana pe tema statului de drept. In articolul publicat in aceasta dimineata, publicatia britanica aseaza Romania alaturi de Polonia si Ungaria, in grupul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va anunta maine, la ora 18:00, daca va cere revocarea din functie a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Titularul de la Justitie a amanat cu o saptamana decizia, dar Victor Ponta spune ca stie deja ce se va intampla. In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor…

- Laura Codruta Kovesi, sefa institutiei care a anchetat figuri celebre din Romania, a declarat ca eforturile de revizuire a legislatiei anti-coruptie si a sistemului judiciar ar putea insemna ca "nu vom mai putea ancheta pe nimeni". Punctul de vedere al Codrutei Kovesi - prezentat miercuri intr-o conferinta…

- Laura Codruța Koveși, procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție, a vorbit cu jurnaliștii publicației americane Financial Times despre atacurile la adresa sa din ultima perioada și i-a atacat pe cei care o critica spunand ca adevarata lor intenție este blocarea sistemului de justiție din Romania.…

- Controverse și ape tulburi in peisajul justiției din Romania! Mai exact, un raport privind activitatea DNA poate fi prezentat in Parlament, dar nu poate fi votat sau adoptat si Parlamentul nu poate interveni in procedura de revocare a procurorului-sef al DNA. Acestea sunt declaratiile lansate la Slatina…

- Liviu Dragnea a precizat, in legatura cu scandalul declanșat de Mihaiela Iorga, ca faptele povestite de aceasta sunt o “practica urata, periculoasa, de poliție politica”. Liderul PSD a facut declarații și despre stenogramele publicate de DNA spunand ca el nu iși dorește demiterea Codruței Kovesi. Liviu…

- "Cei care ne judeca pe noi sunt campionii democrației, ai drepturilor omului – a se citi cu ghilimelele de rigoare -, Juncker, Timmermans și mai nou Vera Jourova. Timmermans, pentru multa lume e surprinzatoare ascensiunea lui, era ministrul de Externe al Olandei. In calitatea aceasta, a fost raportorul,…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a vorbit la ”Exces de putere” despre dezbaterile din Parlamentul European. Acolo s-a discutat in aceasta saptamana despre legile justitiei din Romania, dar si despre evaluarile DNA, DIICOT si Parchetului General. A

- La dezbaterea de miercuri din plenul Parlamentului European, principalele institutii ale Uniunii Europene, Consiliul, Comisia Europeana si Parlamentul European, au aparat la unison statul de drept si Justitia din Romania in fata incercarilor PSD si ALDE de a ingradi Legile Justitiei. In primul…

- Intrebat, intr-o declaratie pentru jurnalistii romani, daca are senzatia ca exista dezinformari la nivel european legate de situatia din Romania, Tudorel Toader s-a declarat 'convins' ca exista astfel de dezinformari. "N-am senzatia, am convingerea. Nu stiu din ce provine (aceasta convingere…

- Deputatul european Siegfried Muresan critica faptul ca desi ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se afla inca de luni la Strasbourg, in perspectiva dezbaterii pe tema influentei reformelor din Justitiei asupra statului de drept, programul oficial al acestuia nu este cunoscut, el apreciind ca ministrul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut marti, la Strasbourg, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, in contextul in care Parlamentul European va organiza miercuri, in plen, o dezbatere in legatura cu statul de drept in Romania. Desi intalnirea era programata…

- Președintele Comisiei Europene i-a transmis un mesaj de felicitare noului premier al Romaniei. "Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, și nici Romania nu ar fi completa fara ancora valorilor Uniunii Europene", a notat Jean-Claude Juncker.

- Laura Codruța Kovesi: Nu demisionez! Kovesi spune ca statul paralel este, de fapt, statul intereselor paralele, cel al corupților și al celor care au prejudiciat bugetul de stat. Șefa DNA sustine, intr-un interviu pentru agenția naționala Agerpres ca nu va demisiona dupa raportul Inspecției Judiciare,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spune ca a fost transmis CEDO in termenul prevazut, respectiv 25 ianuarie, calendarul de masuri pentru imbunatatirea conditiilor din penitenciare si ca ar fi fost nerealist sa se considere ca in sase luni de la ramanerea definitiva a hotararii pilot Romania va putea…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene din cauza refuzului Romaniei si Maltei de a implementa reglementarile comunitare privind construirea unei infrastructuri pentru combustibili alternativi. "Comisia Europeana a decis astazi sa sesizeze Curtea…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din justitie."Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania. Independenta sistemului judiciar romanesc si capacitatea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea in limitele competentelor sale legale. „Este o decizie pe care am luat-o. Este o decizie…

- Catalin Ivan considera masura o ”pura ticaloșie” și spune ca inițiatorii trebuie excluși de urgența din PSD. Europarlamentarul aduce in discuție o directiva europeana și lupta UE impotriva corupției. ”Va explic in cateva randuri de ce inițiativa unor parlamentari este pura ticaloșie, și de…

- Cateva sute de persoane s-au adunat in fata Guvernului pentru a protesta fata de modificarile legilor justitiei si propunerile privind codurile penale, manifestantii sustinand ca PSD si ALDE au abuzat procedurile parlamentare si ca alesii incearca sa atenteze la democratia si libertatea Romaniei. „Este…

- Conform comunicatului difuzat de MAE, intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei fac parte din prioritatile asumate de Guvern, iar analizele pe tema reformelor in justitie ar trebui facute si in dialog cu reprezentantii Legislativului. Intarirea statului de drept si lupta impotriva coruptiei…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca ambasadorii Romaniei o sa transmita cancelariilor europene si Comisiei modificarile traduse aduse Legilor Justitiei, spunand ca pana acum nu a reusit nimeni sa identifice nici macar un articol care sa afecteze independenta Justitiei. Liderul…

- Ministerul de Externe a reacționat la scrisoarea trimisa de șapte ambasadori cu privire la modificarea legilor justiției. MAE reafirma faptul ca lupta impotriva corupției este o prioritate asumata de catre guvern și spune ca Romania iși dorește un dialog cu partenerii sai, fiind atașata de valorile…

- "Va asigur ca pana la data de 1 aprilie Parlamentul isi va indeplini acest rol si va transpune directiva. Acolo este vorba de niste principii. Acele principii din directiva Guvernul a transpus o parte dintre ele prin proiectul de lege care a fost inaintat la Senat, dar pentru restul de articole care…

- Intr-o conferința de presa, marți dimineața, Tudorel Toader a oferit noi amanunte despre procesul de extradare a acestuia și a precizat ca se va de deplasa și la Belgrad, dar nu pentru a grabi procesul de readucere in țara a fostului deputat. "Judecatorii din Serbia sunt independenti, precum cei din…

- Schema de personal de la nivelul penitenciarelor din Romania se va majora cu 1.000 de locuri, a anunțat, luni, la Vaslui, ministrul Justiției, Tudorel Toader. Totodata, tot printr-un act normativ, ar urma sa fie platite și orele suplimentare angajaților din sistemul penitenciar romanesc. Ministrul Justiției,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat primele masuri dupa ce recent au avut loc proteste masive in mai multe penitenciare din Romania. Guvernul va adopta, cel mai probabil in aceasta saptamana, un act normativ pentru suplimentarea schemei de personal din penitenciare cu 1.000 de posturi,…

- CSM dezbate pe 7 decembrie, in plen, raportul MCV. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) dezbate joi, 7 decembrie, in sedinta de plen, raportul Comisiei Europene cu privire la progresele Romaniei in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), informeaza Digi 24 . Pe ordinea de zi a sedintei…

- "Nota Directiei afaceri europene, relatii internationale si programe nr. 24221/2017 privind analiza Raportului Comisiei Europene catre Parlamentul European si Consiliu asupra progreselor inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, publicat la data de 15 noiembrie 2017"…

- Cu toate ca dreptul la educatie trebuie asigurat in mod gratuit, in acord cu prevederile Constitutiei si ale legislatiei UE, in practica lucrurile nu stau chiar asa. „O familie aloca 39 de lei lunar la fiecare 100 de lei cheltuiti din banii publici”, potrivit organizatiei „Salvati Copiii“. Aceasta,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a reacționat, marți, dupa mesajul transmis de Departamentul de Stat al SUA. „Se exprima cum și cat i se permite”, a spus Toader. „Departamentul de Stat al SUA se exprima cum și cat i se permite. Am citit și comunicatul și gasesc doua direcții de exprimare. Prima…

