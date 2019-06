Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, ca saluta si sustine o oportunitate ca Romania sa obtina o functie majora la nivel politic european, insa remarca faptul ca, daca Klaus Iohannis pleaca in septembrie in postul de presedinte al Consiliului European, Tariceanu ramane presedinte interimar pana in 20 decembrie.…

- „Acest gen de decizie e foarte personala. In viața ți se ivesc oportunitați și ocazii. Noi discutam in Alianța tocmai un astfel de scenariu. Președintele, daca aceasta informație este reala, va fi pus intr-o situație dificila, in care este chiar genul de decizie pe care o iei din ficat. Adica simți…

- Opt state membre ale Uniunii Europene au lansat, in perspectiva summitului informal al Consiliului European programat la Sibiu, o initiativa pentru introducerea unor standarde mai stricte in scopul protejarii climei, afirma surse politice.Initiativa pentru contracararea incalzirii climei a…