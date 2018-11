Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: May saluta "progrese semnificative" in privința Brexit ● In ciuda multiplelor crize, o alta Europa e posibila ● The Guardian: Cercetator britanic condamnat in Emirate la inchisoare pe viața pentru spionaj ● Les Echos: Bruxelles-ul inasprește tonul in discuțiile cu Italia ● The Washington…

- Autor: Adrian SEVERIN Prezent la București doar pentru a reitera, inclusiv in prezența ministrului de externe german, poziția potrivit careia securitatea energetica a statelor situate intre Marea Baltica, Marea Neagra și Marea Adriatica poate fi garantata numai prin diversificarea surselor de aprovizionare,…

- Juncker: UE sprijina si incurajeaza toate proiectele discutate la Bucuresti Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Foto: ec.europa.eu. Initiativa celor Trei Mari poate întari dezvoltarea economica per total si consolidarea Uniunii Europene, a declarat, azi-dimineata, presedintele…

- Viorica Dancila ar demisiona, iar motivul invocat ar fi sanatatea precara. Inlocuitorul ei este deja pregatit dupa un scenariu bine pus la punct, iar totul ar fi fost gandit pentru ca nici macar Opoziția sau președintele Klaus Iohannis sa nu accepte numirea, susțin jurnaliștii Capital, citand surse…

- Bucurestiul este gazda unui important summit regional Bucurestiul este, de astazi, gazda unui important summit regional, la care participa sefi de stat din Europa Centrala si de Est si presedinti ai unor institutii financiare internationale. Summitul "Initiativei celor Trei…

- Scrisoarea transmisa de Președintele Statelor Unite, Donald Trump, participanților la Summitul și Forumul de Afaceri ale Inițiativei celor Trei Mari (București, 17-18 septembrie a.c.): "Le transmit salutari participantilor la Forumul de Afaceri al Initiativei celor Trei Mari 2018. Anul trecut am avut…

- Presedintele SUA, Donald Trump, spune, intr-un mesaj transmis participantilor la Summitul Initiativei celor Trei Mari, care are loc luni si marti la Bucuresti, ca SUA raman dedicate colaborarii cu cele 12 state membre, pentru continuarea extinderii infrastructurii energetice, de transport si digitale,…

- Care este starea actuala a UE? Este o intrebare la care Jean-Claude Juncker nu poate raspunde decat indirect atunci cand, in cursul acestei dimineti, isi va rosti anualul discurs politic. S-ar putea ca acesta sa fie ultimul discurs "inflorit" al presedintelui Comisiei Europene cu privire la Starea Uniunii.…