Financial Times: ​Guvernul României în pragul colapsului Guvernul de centru-stânga al României este aproape de a colapsa dupa ce unul din partenerii de coaliție a plecat iar un alt potențial partener a declarat ca nu îl va susține în parlament, scrie Financial Times. Viorica Dancila, primul premier femeie din istoria țarii, se va confrunta cu o moțiune de încredere care ar urma sa fie depusa în urmatoarele șase saptamâni, moțiune care vine dupa decizia partidului liberal ALDE de a renunța la coaliție ca urmare a unei dispute privind candidatura comuna pentru alegerile prezidențiale din noiembrie.









