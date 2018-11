Financial Times: Guvernul ataca statul de drept si pateaza imaginea Romaniei. Speranta tinerilor nu trebuie lasata sa moara

Financial Times: Guvernul ataca statul de drept si pateaza imaginea…

Situatia din Romania a ajuns, din nou, in atentia presei straine. De aceasta data, publicatia Financial Times scrie despre evenimente extrem de importante pentru tara noastra, precum sarbatorirea a 100 de ani de la Marea Unire, preluarea presedintiei rotative a Consiliului UE sau sarbatorirea a 30 de ani de la caderea comunismului (in 2019).



Insa toate aceste evenimente cu care romanii se pot lauda sunt umbrite de proasta guvernare de la Bucuresti, apreciaza sursa citata.



"Pe 1 decembrie, romanii vor marca aniversarea a 100 de ani de la unirea fostei monarhii cu Transilvania,…