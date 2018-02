Stiri pe aceeasi tema

- Germania si Franta avertizeaza ca taierea fondurilor pentru anumite programe europene ar putea dauna luptei impotriva terorismului si a imigratiei ilegale si ca nu ar trebui sa fie diminuate cheltuielile in aceasta zona dupa Brexit, scrie BBC.Citește și: DOCUMENT - RAPORTUL prin care ministrul…

- Comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, a confirmat in luna ianuarie ca a primit din partea Colegiului Comisarilor sarcina sa propuna o definitie care sa evidentieze ca toate statele membre trebuie sa respecte statul de drept inainte de a primi fonduri europene.

- Germania si Franta avertizeaza ca taierea fondurilor pentru anumite programe europene ar putea dauna luptei impotriva terorismului si a imigratiei ilegale si ca nu ar trebui sa fie diminuate cheltuielile in aceasta zona dupa Brexit, scrie BBC, citat de news.ro. De cealalta parte, mai multe state membre…

- Liderii europeni, reuniti vineri la un summit informal la care discuta despre bugetul UE post-Brexit, sunt divizati in privinta ideii de introducere a unor noi conditii pentru accesarea fondurilor europene, cum ar fi acceptarea redistribuirii migrantilor sau situatia statului de drept, relateaza…

- Ele sunt cele patru tari carcotase care stau in calea visului UE de a avea un buget comun mai mare dupa Brexit: Austria, Olanda, Danemarca si Suedia - cei "patru adepti ai austeritatii" Europei - se impotrivesc cu tarie in timp ce Bruxelles-ul se pregateste pentru runda cea mai sangeroasa de negocieri…

- Germania vrea ca tarile care gazduiesc un numar mai mare de migrantti sa fie rasplatite cu ajutoare regionale mai mari, scrie Financial Times. In urma unei astfel de masuri, tarile mai sarace din Europa centrala si de est ar beneficia de fonduri reduse. Propunerea este un semn al nemultumirii…

- Al N-șpelea... Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a primit marti, la Bruxelles, vizita prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, caruia i-a solicitat acordarea unei atentii sporite Programului Operational Regional (POR), ce inregistreaza cele mai mari intarzieri si un risc…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a primit marți, 20 februarie, la Bruxelles, vizita prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila. Intalnirea s-a incadrat in contextul discutiilor aprofundate dintre Comisie si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei…

- Jocurile Olimpice de Iarna 2018. Cu exceptia lui Anais Bescond, care a avut patru ratari in poligon, toti ceilalti trei componenti ai stafetei Frantei au mers si au tras impectabil. Ultima parte a traseului a fost parcursa de multiplul campion Martin Fourcade, care a adus Frantei a cincea medalie…

- O retea care aducea imigranti ilegali din Sri Lanka in Marea Britanie, via Paris, cu plecare de pe aeroporturi din estul Frantei sau din Germania, a fost dezmembrata in cursul saptamanii trecute, a indicat luni o sursa din cadrul politiei franceze, transmite AFP. Dupa noua luni de ancheta, politia…

- Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat, Heather Nauert, a acuzat marti Moscova intr-un comunicat ca 'alimenteaza conflictul din Ucraina soldat cu peste 10.000 de morti, dintre care peste 2.500 de civili'. In baza acordurilor de la Minsk semnate pe 12 februarie 2015 sub egida Frantei…

- Conform grilei de finantare a programelor nationale privind protectia mediului, sunt precizate la categoria "Reducerea impactului asupra atmosferei, apei si solului, inclusiv monitorizarea calitatii aerului" credite bugetare in valoare de 20 de milioane lei, respectiv credite de angajament in cuantum…

- Romania a depașit limitele de poluare, riscand sancțiuni in acest sens. Comisia Europeana a somat țara noastra, precum și alte opt state europene, sa ia masuri pentru a diminua poluarea aerului, pana la sfarșitul saptamanii viitoare. In caz contrar, urmeaza sa fie lansate procedurile de sancționare.…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, scrie Mediafax. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial…

- Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. Cele noua state membre - Cehia, Germania, Spania, Franta, Italia, Ungaria, Romania, Slovacia si Marea Britanie - risca sa fie vizate de proceduri de sanctionare…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Nationalele de handbal masculin ale Spaniei si Suediei se vor infrunta, duminica, in finala Campionatului European din Croatia, dupa ce au eliminat, vineri seara, reprezentativele Frantei, campioana mondiala en-titre, respectiv Danemarcei, detinatoarea titlului olimpic. In prima semifinala a zilei,…

- Eurodeputatul Daniel Buda (PNL) avertizeaza ca Romania risca sa piarda fonduri europene daca nu respecta standardele minimale ale statului de drept. El cere demisia din functii ale presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Daniel Buda a declarat, joi, intr-o…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri prin care doreste ca in viitorul cadru financiar multianual al UE acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de existenta unor sisteme judiciare independente in statele beneficiare nete de fonduri ale UE, initiativa ce risca sa provoace noi tensiuni pe tema…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri pentru a se asigura ca statele membre care beneficiaza de fonduri europene sa aiba sisteme judiciare independente, initiativa riscand sa provoace noi tensiuni pe tema statului de drept intre Bruxelles si tari est-europene precum Polonia sau Ungaria, scrie Financial…

- Presedintii camerelor deputatilor germana si franceza au facut apel luni la consolidarea cooperarii dintre Berlin si Paris, in timp ce Franta cauta sprijin din partea Germaniei pentru impulsionarea reformelor europene dorite de catre Paris, relateaza AFP. ''Franta si Germania nu mai formeaza pur…

- Comisia Europeana vrea ca statele membre care beneficiaza de fonduri europene sa aiba sisteme judiciare independente, riscand amplificarea disputelor cu tari precum Polonia si Ungaria, informeaza cotidianul Financial Times, citat de Mediafax . Propunerile privind structurarea bugetului Uniunii Europene…

- 'Am constatat cu interes ca presedintele Trump nu a rupt acordul, chiar daca pe de o parte a formulat exigente care aduc uneori cu niste ultimatumuri', a declarat Le Drian la sosirea sa pentru o reuniune a UE la Bruxelles si care se va deplasa in Iran la 5 martie.In 12 ianuarie, presedintele…

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Uniunea Europeana l-a invitat pe ministrul iranian de externe Mohammad Javad Zarif la un dialog cu omologii sai din Franta, Germania si Regatul Unit pentru mentinerea acordului nuclear, informeaza AFP. Intr-un comunicat publicat luni noaptea la Bruxelles, UE precizeaza ca discutiile urmeaza…

- O furtuna napraznica a maturat Irlanda si Marea Britanie cu rafale de aproape 160 de kilometri pe ora si a adus inundatii de proportii. Furia naturii a ajuns pina in Franta, Germania si Olanda. Vremea extrema aduce necazuri mari si in Statele Unite: 11 oameni au murit in ultima saptamina din cauza gerului…

- Autoritatile de la Bruxelles se pregatesc sa ceara o crestere importanta a contributiilor pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, dupa 2020, pentru a sustine puterea financiara a acesteia dupa Brexit si pentru a putea face fata unor noi obiective strategice, relateaza Financial Times…

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite AFP, preluata de Agerpres. În condiţiile în care…

- India se pregateste sa devanseze Marea Britanie si Franta pentru a deveni, in 2018, cea de a cincea economie a lumii, potrivit un studiu publicat marti de institutul londonez Centre for Economics and Business Research (CEBR), transmite AFP, preluata de Agerpres. În condiţiile în care…

- Volumul de date ce pot fi consumate in roaming (Uniunea Europeana - UE si Spatiul Economic European - SEE) fara taxe suplimentare va creste cu 22%, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, precizeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare…

- Ambasadorii a sapte state membre UE - Franta, Germania, Belgia, Danemarca, Finlanda, Olanda și Suedia - fac apel la reprezentantii coalitiei de guvernare "sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și a luptei

- Volumul de date ce pot fi consumate in roaming in Uniunea Europeana si Spatiul Economic European (UE/SEE) fara taxe suplimentare va creste cu 22%, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, ca urmare a scaderii tarifului reglementat la nivel de gros, precizeaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si…

- Echipele Norvegiei, detinatoarea titlului, si Frantei, vicecampioana olimpica, se vor infrunta, duminica, in finala Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania. Vineri, la Hamburg,...

- Campioana mondiala en-titre la handbal feminin, Norvegia, si reprezentativa Frantei vor disputa finala Campionatului Mondial din Germania, dupa ce au eliminat, vineri, echipele Olandei, respectiv Suediei, in semifinalele competitiei.Norvegia a invins reprezentativa Olandei, cu scorul de 32-23…

- „In iunie am spus ca este timpul de a o trezi pe Frumoasa Adormita a Tratatului de la Lisabona: cooperarea structurata permanenta. Sase luni mai tarziu se intampla. Salut pasii facuti astazi de statele membre pentru a fonda o Uniune Europeana a Apararii. Europa nu poate si nu ar trebui sa externalizeze…

- Reprezentantii UE au anuntat ca vor simplifica regulamentul politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020. Masurile vin in sprijinul beneficiarilor si al autoritatilor nationale si locale care acceseaza fonduri europene.

- Ministrii de externe ale tarilor europene au respins cu fermitate apelul prim-ministrului israelian, Benjamin Netanyahu, de a urma exemplul lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, noteaza The Guardian. In prima sa vizita la Bruxelles in ultimii 22 de ani, premierul…

- Selecționerul Romaniei, spaniolul Martin Ambros, odihnește cele mai importante jucatoare inaintea partidei din optimile de finala, unde tricolorele vor intalni (probabil luni) Ungaria sau Cehia. Cristina Neagu și Eliza Buceschi nu au evoluat niciun minut in prima repriza cu franțuzoaicele, iar asta…

- Selecționerul Romaniei, spaniolul Martin Ambros, odihnește cele mai importante jucatoare inaintea partidei din optimile de finala, unde tricolorele vor intalni (probabil luni) Ungaria sau Cehia. Cristina Neagu și Eliza Buceschi nu au evoluat niciun minut in prima repriza cu franțuzoaicele, iar asta…

- Selecționerul Romaniei, spaniolul Martin Ambros, odihnește cele mai importante jucatoare inaintea partidei din optimile de finala, unde tricolorele vor intalni (probabil luni) Ungaria sau Cehia. Cristina Neagu și Eliza Buceschi nu au evoluat niciun minut in prima repriza cu franțuzoaicele, iar asta…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei primește de la ora 19 replica Franței, in ultima etapa a fazei grupelor de la Campionatul Mondial care se desfașoara in Germania. Romania este virtual calificata in faza optimilor de finala, chiar din fotoliul de lider al grupei A, dupa ce Franța și Spania au…

- Comisia Eurpeana (CE) a propus miercuri statelor membre UE sa infiinteze un Fond Monetar European la jumatatea lui 2019, in cadrul unei vaste reforme a zonei euro anuntata de mult timp, relateaza AFP.Aceste propuneri, menite sa perfectioneze Uniunea Economica si Monetara (UEM), au fost promise…

- Proiectul strategiei de extindere a UE urmeaza sa includa criteriile generale pentru aderarea Serbiei și a Muntenegrului la UE.Documentul vizeaza incheierea in 2023 a negocierilor de aderare a Serbiei și intrarea efectiva a țarii in UE in anul 2025.''Comisia Europeana pregatește…

- Senatul SUA a aprobat sambata o masiva reforma fiscala, ceea ce inseamna ca republicanii si Donald Trump sunt mult mai aproape de scopul lor, acela de a reduce taxele pentru companii si pentru cei cu venituri mari, in conditiile in care efectele asupra americanilor de rand vor fi si bune si rele, sustin…

- Franța dorește ca sediul Parlamentului European sa ramana la Strasbourg, a declarat duminica ministrul afacerilor europene din Franța, Nathalie Loiseau, la postul France 3, informeaza AFP. "Spunem prea adesea ca Europa se reduce la bula din Bruxelles. Trebuie ca Europa sa fie mai aproape…

- Imigrantii vor putea fi evacuati in cateva zile sau maximum cateva saptamani. Decizia a fost luata dupa ce presedintele Coastei de Fildes, Alassane Ouattara, a solicitat "masuri urgente" pentru a pune capat traficului de sclavi si altor abuzuri asupra imigrantilor din Libia. In cadrul unui…

- Declaratia comuna a Summitului Parteneriatului Estic de la Bruxelles este un succes pentru Moldova, intrucit prevede accelerarea asocierii politice si integrarii economice dintre Uniunea Europeana si statele semnatare. De aceasta parere este liderul fractiunii PDM in Parlament, Marian Lupu, invitat…

- Nationala feminina de handbal abordeaza Campionatul Mondial de handbal feminin cu un ”mixt” de jucatoare, unele cu mare experienta, precum Cristina Neagu, Valentina-Ardean Elisei, dar si altele la inceput de drum spre marea performanta. La 30 de ani, Melinda Geiger intra deja in prima categorie,…

- Confruntata in ultima vreme cu derivele de la regulile statului de drept din partea Ungariei si Poloniei, Uniunea Europeana a constat ca amenintarile cu activarea articolului 7 din Tratatul UE, cel care suspeda dreptul de vot al unui stat membru in cadrul Consiliului, nu au efecte. De aceea, Bruxelles-ul…