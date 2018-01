Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times.

- O țara din Europa avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times. Andreas Mundt, seful…

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times.

- Autoritatile din Germania avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times.…

- Crima intr-un oras din Germania! O romanca in varsta de 37 de ani, Maria Mirela, a fost gasita moarta in apartamentul ei. Autoritatile au descoperit cadavrul marti si si-au dat seama imediat ca e vorba de o crima.

- Oficiali de la Bruxelles pregatesc un set de propuneri pentru a se asigura ca independenta justitiei este respectata in statele membre care sunt principali beneficiari ai noului cadru financial multianual. Se prefigureaza astfel o noua disputa cu state care deja au fost identificate ca avand…

- In contextul in care ședința din PSD era așteptata abia la sfarșitul lunii, CExN-ul de luni activeaza liderii de partid care transmit mesaje-cheie pe Facebook. Iata ce declara ei in contextul conflictelor din PSD: Laude pentru Guvernul Tudose. ”Orice zi pierduta e o crima” Marius…

- Un turc a platit 1.000 de dolari pentru un buletin bulgaresc fals, insa n-a reusit sa-i pacaleasca pe politistii de frontiera romani si sa intre in tara. Potrivit Inspectoratului General al Politiei de Frontiera (IGPF), joi, in jurul orei 22:30, la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu s-a prezentat…

- Germania, motorul economiei europene, a inregistrat in 2017 un avans economic de 2,2%, acesta fiind cel mai puternic ritm de crestere din ultimii sase ani, arata o estimare preliminara publicata joi de Oficiul federal de Statistica (Destatis), transmite DPA, preluata de Agerpres. Economiştii intervievaţi…

- Te-ai intrebat de unde are o anumita companie care iti trimite mesaje publicitare numarul tau de telefon? S-ar putea sa-l fi aflat de pe Facebook. Un bug le-a permis furnizorilor de publicitate de pe reteaua de socializare sa colecteze numere de telefon ale utilizatorilor, chiar daca acestea erau private.…

- Cazul Ioanei Condea a socat o tara intreaga, in 2014, atunci cand tanara, care credea ca o sa lucreze ca menajera in Germania, a ajuns sa fie obligata sa se prostitueze. Barbatul care o forta sa-si vanda trupul a batut-o pana a bagat-o in coma. Ioana are un copilas, care se afla in tara, in grija mamei…

- Aproximativ 16% dintre companiile cu sediul in Uniunea Europeana si care au cel putin 10 angajati au primit comenzi prin intermediul unui site Internet sau aplicatie in 2016, iar aproximativ 85% dintre companiile cu vanzari pe Internet au utilizat in acest scop propriul site de Internet sau aplicatie,…

- Funcționarii ruși au început sa lucreze la o criptomoneda ruseasca pentru a permite persoanelor din anturajul lui Putin sa evite sancțiunile financiare internaționale, scrie Financial Times, citat de paginaderusia.ro Publicația menționeaza ca președintele rus Vladimir Putin a instruit…

- La nivel mondial, fuziunile si achizitiile au depasit valoarea de 3.000 miliarde de dolari pentru al patrulea an consecutiv in 2017, iar bancherii se asteapta ca activitatea din sector sa accelereze in 2018, relateaza Financial Times. Ultima luna a acestui an a fost marcata de trei tranzactii…

- Romania a fost, in anul 2016, principalul furnizor de clapari de ski pentru celelalte state UE, 27% din claparii de schi exportati intracomunitar provenind din Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat. Danemarca a furnizat 68% din brazii de Craciun pentru statele membre UE, in timp…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- Franța solicita oficial ca WhatsApp sa nu mai transmita catre Facebook date privind utilizatorii sai, scrie Reuters, care citeaza CNIL, autoritatea de protecția a datelor din Hexagon, scrie libertatea.ro.Daca WhatsApp nu se se va supune deciziei, aceasta risca amenzi.

- Comisia responsabila de protectia vietii private din Franta a trimis catre WhatsApp o nota oficiala prin care ii cere celei mai populare aplicatii de mesagerie din lume sa nu mai impartaseasca date despre utilizatori cu Facebook, compania mama, in termen de o luna de zile. Presedintele National Data…

- Autoritațile din Romania au cerut Facebook informații despre 74 de conturi, arata datele unui raport al Facebook, citat de Antena3.Citeste si: Turcescu iese la rampa cu acuzatii DURE: 'Trocul PSD-UDMR va fi definitivat azi...' . Potrivit informațiilor, au existat 50 de solicitari din…

- "Nu eram pregatiti corespunzator pentru consecintele unui astfel de atac terorist asupra celor afectati", a scris Maas intr-un editorial aparut in ziarul Tagesspiegel."Pentru asta, nu putem decat sa prezentam scuze victimelor si celor ramasi in urma", a adaugat el.Autoritatile…

- Pretul lemnului de foc a crescut, in ultimii sase ani, cu circa 250%, de la 120 lei/mc, in 2011, la 300 lei/mc, in 2017, dar exista maxime de pana la 600 de lei/mc, in sudul tarii, potrivit datelor incluse in editia actualizata a Raportului privind starea padurilor si industriei lemnului, prezentat…

- Unul dintre incendii a izbucnit in districtul Ventura, iar flacarile se extind foarte rapid, au anuntat autoritatile locale. In Ventura, flacarile au distrus circa 45.000 de acri de teren agricol, iar peste 27.000 de persoane au fost evacuate. ”Pompierii lucreaza din greu pentru a reduce…

- Gospodariile din UE au cheltuit pe bauturi alcoolice 1,6% din totalul cheltuielilor lor de consum din 2016, ceea ce reprezinta cheltuieli totale de aproape 130 de miliarde de euro, echivalentul a 0,9% din PIB-ul UE sau peste 250 euro pe locuitor, arata datele publicate luni de Eurostat. Cifrele…

- Interzicerea software-ului de securitate strain in SUA și Rusia a reaprins discuțiile despre activitațile FSB / KGB și NSA și despre backdoor-urile din software-urile de securitate. Expertul in securitate IT din Germania iși demonstreaza independența in cea mai recenta campanie. Increderea intre furnizori…

- "Exista mai multa disponibilitate printre statele membre (UE) de aproba o extindere (fata de anul trecut)", a declarat Johannes Hahn, intr-un interviu pentru o publicatie din Austria. Albania, Macedonia, Muntenegru si Serbia sunt oficial tari candidate pentru aderarea la UE, in timp ce Bosnia…

- Ziua Bucovinei este marcata in judetul Suceava, marti, cu mai multe de manifestari dedicate inceperii Anului Centenar al Marii Uniri. Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat ca din 28 noiembrie, de Ziua Bucovinei, urmeaza sa fie serbat, timp de un an, Centenarul…

- Parlamentul polonez dominat de conservatori a votat vineri pentru interzicerea comertului duminical, interdictie ce se va aplica in mod gradual si va deveni efectiva complet in 2020, informeaza AFP. Potrivit legii promovate de sindicatul Solidaritatea (Solidarnosc), incepand cu 1 martie anul…

- Increderea companiilor germane in economie a inregistrat o crestere record in noiembrie, ceea ce sugereaza ca directorii companiilor din Germania sunt mai optimisti ca niciodata in privinta soliditatii economiei globale, transmit Reuters si Bloomberg. Vineri, Institutul de cercetare economica…

- Intrebat care este explicatia deprecierii monedei nationale in raport cu euro, Mihai Tudose a raspuns: ”Va recomand calduros sa vorbiti cu Banca Nationala care ar trebui sa fie un pic atenta la aceste lucruri. BNR poate si trebuie sa intervina pe aceste lucruri. N-a facut-o. Intrebati domnia sa,…

- Autoritatile turce cred ca ”numarul doi” al puciului esuat de anul trecut se afla in Germania si au pregatit marti o cerere de extradare care sa fie transmisa Berlinului, potrivit agentiei proguvernamentale Anadolu, scrie AFP. Aceasta cerere il vizeaza pe Adil Oksuz, considerat de Ankara drept seful…

- Dupa o perioada in care popularitatea lui Emmanuel Macron a atins cote minime, acum aproximativ 46% dintre francezi declara ca sunt multumiti de modul de eforturile depuse de liderul de la Elysee, arata sondajul efectuat de institutul IFOP. Potrivit sondajului, procentele adunate in ultima…

- Aflat intr-o locatie secreta din Africa de Sud, Zhuwao a spus ca Mugabe a adormit foarte putine ore dupa ce armata a preluat puterea, miercuri, dar stare de sanatate a presedintelui este "buna". Fortele militare din Zimbabwe sustin ca au preluat puterea cu scopul de a opri "criminalii" din…

- Politistii constanteni au depistat vineri doi barbati pe numele carora autoritatile judiciare germane emisesera mandate europene de arestare pentru fapte penale. Este vorba despre un barbat, de 44 de ani, din Constanta, identificat si retinut de politistii Serviciului Investigatii Criminale…

- "Este evident acum ca, prin luarea unor astfel de decizii, membrii NATO s-au inspirat din strategiile din epoca Razboiului Rece. Structura nord-atlantica este o copie a structurii care a existat pana in 2002 si a fost responsabila de desfasurarea fortelor americane din Statele Unite in Europa, asigurand…

- Facebook le propune abonaților sa-i trimita fotografiile lor compromițatoare, in cadrul unui program testat in Australia pentru a lupta impotriva așa-numitului "revenge porn", care consta in difuzarea de imagini sau inregistrari video intime fara consimțamantul celor

- Facebook le propune abonaților sa-i trimita fotografiile lor compromițatoare, in cadrul unui program testat in Australia pentru a lupta impotriva așa-numitului "revenge porn", care consta in difuzarea de imagini sau inregistrari video intime fara consimțamantul celor care apar in ele, relateaza AFP.

- Un grup de refugiați, in special sirieni, irakieni și afgani, au instalat cu o saptamana in urma o tabara in piața Syntagma, o parte dintre ei intrand in greva foamei. Ei se plang in special ca autoritațile germane nu respecta termenul maxim de șase luni de la data acceptarii solicitanților de azil…

- Primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu, iși cere scuze public medicilor de la Spitalul de Psihiatrie din Galați carora primaria le-a repartizat apartamente de serviciu pline de gunoaie, cu pereți scorojiți, cu țevi ruginite și geamuri sparte și anunța demiterea șefei Serviciului de Fond Locativ.…

- "Nu va surprinde pe nimeni. Statele Unite poarta o responsabilitate speciala pentru comportamentul autoritatilor de la Kiev, intrucat Washingtonul le controleaza, de fapt", a spus Lavrov. Seful diplomatiei de la Moscova considera ca Uniunea Europeana si NATO ar trebui sa fie mai severe cu…

- Patru indivizi au atacat, joi, un grup de turisti chinezi in parcarea hotelului lor din localitatea Val-de-Marne, o suburbie a Parisului, informeaza agentia Xinhua, citand presa franceza. Agresorii au furat noua genti in care se crede ca se aflau bunuri de lux. Cei patru suspecti…

- De fiecare data cand cititi articole despre masini si va sunt oferite informtiile tehnice, se folosesc abrevieri. Pe unele dintre ele le cunoaste toata lumea, cum ar fi cele legate de tipul de motorizare, insa stim cu totii la ce se refera abrevierile legate de sistemul de tractiune? Clasicul 4X4…

- Amina Okuieva si Adam Osmaiev se aflau intr-o masina in apropierea unei cai ferate de la periferia Kievului, in momentul in care mai multe persoane au deschis focul asupra autoturismului. "Ca rezultat al ranilor pe care le-a suferit, Amina Okuieva a murit. Adam Osmaiev a fost ranit, dar…

- Statele din Europa Centrala au fost lovite, duminica, de furtuni puternice in urma carora cel putin cinci au murit in Polonia, Cehia si Germania, iar mii de oameni au ramas fara curent electric. In Polonia doua persoane au murit dupa ce au fost lovite de copaci care au cazut din cauza rafalelor…

- Referindu-se la decizia de proclamare a independentei Cataloniei, Donald Tusk a transmis prin Twitter: "Pentru UE, nu se schimba nimic. Spania ramane singurul nostru interlocutor". "Sper ca Guvernul Spaniei va prefera forta argumentelor, nu argumentul fortei", a adaugat Donald Tusk.…

- IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, a anuntat joi ca a aprobat planul de a solicita o majorare salariala de 6% pentru cei 3,9 milioane de angajati din sectorul electric si al metalurgiei, precum si reducerea programului, pentru un echilibru mai bun intre munca si viata. Solicitarile…