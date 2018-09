Stiri pe aceeasi tema

- Capitalul este produs in mod colectiv, un lucru recunoscut de tot mai multi specialisti, dar companii precum Google privatizeaza profiturile si nu ofera "nimic in schimb", afirma politicianul Yanis Varoufakis, intr-un editorial despre politici distributive finantate din dividendul universal de baza.

- Deutsche Bank, cea mai mare banca germana, si-a extins planurile de transferare a unor active de sute de miliarde de euro de la Londra la Frankfurt, la presiunea autoritatilor de reglementare europene, legata de amploarea si coplexitatea operatiunilor sale din Marea Britanie dupa Brexit, relateaza…

- Deepmind, programul de dezvoltare al Google in domeniul inteligentei artificiale, planuieste teste clinice ale unei tehnologii care ar putea diagnostica bolile ochiului uman prin analiza scanarilor oculare. IA deja a dovedit in testele initiale ca este mai precisa decat medicii, scrie Financial…

- Comisia Europeana va amenda compania Google cu o suma record de 4,3 miliarde de euro (cinci miliarde de dolari) din cauza sistemului sau de operare Android, relateaza Reuters, citand o sursa anonima, potrivit Mediafax.Potrivit Reuters, Comisarul pentru Competitie, Margrethe Vestager, va confirma…

- Georges Lemaître, cunoscut ca întemeietor al teoriei Big Bang, are locul asigurat în motorul de cautare Google pe 17 iulie 2018. Motivul? Aniversarea a 124 de ani de la nașterea sa.

- Anunț privind prelungirea apelului de selecție a proiectelor nr. 1/2018, cu inca 15 (cincisprezece) zile calendaristice, respectiv perioada 12.07.2018 – 26.07.2018 in Eveniment / on 09/07/2018 at 07:30 / Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on Twitter…

- Accident rutier la Maldaeni; o persoana a ajuns la spital in Eveniment / on 02/07/2018 at 18:28 / O persoana a ajuns la spital in urma accident rutier petrecut, in aceasta dupa amiaza, in comuna Maldaeni, in care au fost implicate un autotren si un vehicul, informeaza IPJ Teleorman. Potrivit…

- Schimb de replici acide in plenul Parlamentului intre Varujan Vosganian și Traian Basescu. Fostul ministru al Economiei l-a criticat pe fostul președinte, iar Traian Basescu i-a replicat ca, deși a condus doua ministere, nu a avut nicio idee."Traian Basescu deplangea ca guvernanții nu au destule…