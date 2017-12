Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta in relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana dupa un an tensionat, potrivit unui interviu publicat joi, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al ONU pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele cu rachete.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, presedintele spune ca votul a demonstrat ca lumea "vrea pace, nu moarte”. "Consiliul de…

- Reforma va reduce impozitul federal pentru companii de la 35% la 21%, iar cota maxima de impozitare a veniturilor va fi redusa de la 39,6% la 37%, numarul de transe ramanand neschimbat.Donald Trump a scos in evidenta nivelul reducerilor de taxe si le-a declarat jurnalistilor: "cifrele vor…

- Amenintari fara precedent lansate in spatiul public de catre Donald Trump. Presedintele american a amenintat ca taie ajutorul financiar statelor care vor vota in favoarea proiectului de rezolutie a ...

- Marea reforma fiscala promisa de presedintele SUA, Donald Trump, era practic adoptata miercuri dimineata de Congres, unde ultimul vot de natura tehnica, si fara indoieli cu privire la rezultat, ar urma sa aiba loc in cursul zilei, transmite AFP, preluata de Agerpres. După un maraton parlamentar,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, va cataloga China drept "competitor strategic", in cadrul noii Strategii pentru siguranta nationala, urmand sa acuze Beijingul si Moscova ca mentin viziuni represive si aplica politici de agresiune economica impotriva Washingtonului, scrie Financial Times.

- Presedintele american Donald Trump va acuza China de ”agresiune economica”, atunci cand va prezenta luni strategia de securitate nationala, dand un semnal puternic ca a devenit frustrat de incapacitatea de a se folosi de relatia sa cu presedintele chinez Xi Jinping pentru a convinge aceasta tara…

- Presedintele american, Donald Trump, a vorbit la telefon joi cu omologul sau rus, Vladimir Putin, cei doi lideri discutand "sa lucreze impreuna pentru a rezolva situatia foarte periculoasa din Coreea de Nord", a precizat Casa Alba, intr-un comunicat citat de Reuters.Potrivit sursei mentionate,…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-Un este hotarât sa faca din țara sa "puterea nucleara cea mai tare" din lume, a anunțat miercuri agenția de presa a Coreei de Nord, KCNA, preluata de AFP. Într-un discurs în fața angajaților programului balistic…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri legea privind finantarea, adoptata cu o zi inainte de Congres, permitand astfel evitarea, cel putin temporara, a unei inchideri a administratiilor federale, transmite AFP. Camera Reprezentantilor, apoi Senatul au adoptat joi seara…

- Presedintele ceh Milos Zeman a acuzat sambata Uniunea Europeana de "lasitate", referitor la reactia Bruxellesului dupa recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului de catre presedintele american Donald Trump, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. "Uniunea Europeana, lasa, face totul…

- "Am vorbit de globalizare, am vorbit de interconectare, nu mai exista conflicte indepartate si conflicte apropiate. Din acest punct de vedere, orice zona care pune in pericol, orice conflict care pune in pericol stabilitatea, siguranta cetatenilor nostri reprezinta o preocupare. Ne manifestam, ca…

- Presedintele SUA, Donald Trump, nu a oferit asigurari ca Ierusalimul nu va fi impartit, sugerand ca o parte a orasului ar putea intra sub control palestinian in urma negocierilor, acuza Zeev Elkin, un membru al Guvernului Benjamin Netanyahu, afirmand ca Israelul nu va accepta niciun fel de divizare.

- Uniunea Europeana s-a declarat serios ingrijorata de decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, afirmand ca aceasta hotarare poate avea...

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, anunț care marcheaza o schimbare majora a politicii Washingtonului in Orientul Mijlociu, relateaza agențiile internaționale de presa. 'Am hotarit ca este timpul sa recunoaștem oficial…

- Președintele american, Donald Trump a anunțat ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agențiile internaționale de presa.Uniunea Europeana l-a avertizat pe presedintele Statelor Unite sa evite luarea acestei decizii.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a afirmat marți, la Bruxelles, ca Statele Unite raman angajate fața de Europa, oferind o declarație publica de sprijin pentru aliații europeni ingrijorați de politica externa a Washingtonului in mandatul președintelui Donald Trump, transmite Reuters. …

- Liderii democrați din Congresul american au anunțat ca au acceptat sa aiba o intalnire joi cu Donald Trump pentru a negocia un acord bugetar și politic de sfarșit de an, dupa ce au boicotat precedenta intrevedere din cauza unui mesaj pe Twitter al președintelui, relateaza AFP. "Suntem…

- Președintele american Donald Trump a obținut o victorie importanta odata cu adoptarea de catre Senat a unei reforme istorice a fiscalitații și a unei uriașe reduceri de impozite, transmite AFP. Textul, adoptat cu un scor strans, de 51 de voturi la 49, mai trebuie armonizat pana la sfarșitul anului cu…

- Senatul american a aprobat sambata o ampla reforma fiscala, aducandu-i mai aproape pe republicani si pe Donald Trump de atingerea obiectivului de a reduce taxele pentru companii si pentru cei cu venituri mari. Ceea ce ar putea fi cea mai mare reforma fiscala din ultimele decenii va avea pentru…

- "Daca acordul ar fi sa esueze, acest lucru ar fi un semnal devastator in directia unei curse a inarmarii in regiune si in intreaga lume", a declarat Gabriel, inainte de plecarea sa la Washington. "Cel mai recent test nuclear al Coreei de Nord arata potentialul de escaladare care este inerent…

- Uniunea Europeana nu este in grafic cu indeplinirea obiectivelor de mediu pe care și le-a fixat pentru 2020, a afirmat eurodeputata Daciana Sarbu la Bruxelles, in cadrul reuniunii Comisiei de Mediu a Parlamentului European. Principalele cauze pentru aceasta situație sunt, in viziunea sa, irosirea fondurilor…

- Cei doi sefi ai opozitiei democrate din Congresul SUA au anuntat ca nu vor merge la o reuniune prevazuta pentru marti, la Casa Alba, cu Donald Trump, ca raspuns la o postare ofensiva pe Twitter in care presedintele a insinuat ca oricum "niciun compromis bugetar nu este posibil", relateaza AFP."Tinand…

- Targul Gaudeamus - Carte de invatatura incepe astazi Presedintele director-general al SRR Georgica Severin împreuna cu redactorul Felix Crainicu în studioul RRA, noiembrie 2017. Foto: Arhiva. Târgul International Gaudeamus - Carte de învatatura, organizat de Radio România,…

- Congresul Statelor Unite a aprobat, joi, cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decât ceruse președintele Donald Trump, relateaza AFP citata de Agerpres. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, în unanimitate, dupa validarea…

- Congresul american a adoptat joi cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decat ceruse președintele Donald Trump, relateaza AFP. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, în unanimitate, dupa validarea ei, marți, în…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa-i "indeparteze" pe astfel de lideri ca Vladimir Putin și Donald Trump. "Respingerea" liderilor celor doua puteri mondiale, potrivit spuselor lui Macron, nu ar trebui sa aiba loc in niciun caz, asta chiar daca politicile…

- Mass-media nord-coreene au indreptat din nou miercuri tirul criticilor asupra lui Donald Trump, pe motiv ca presedintele american ar fi proferat insulte la adresa liderului Coreii de Nord, Kim Jong-Un, relateaza France Presse.Intr-un editorial, ziarul nord-coreean Rodong Sinmun il ataca cu…

- Președintele american Donald Trump considera ca amenințarea nucleara din partea Coreei de Nord este mai importanta decat presupusele ingerințe ale Rusiei in alegerile prezidențiale americane din 2016, a declarat duminica un consilier al Casei Albe. Marc Short, director pentru afaceri legislative in…

- In ultimul popas al turneului asiatic, in Filipine, presedintele Statelor Unite a fost invitatul de onoare al unui summit la Manila. Omologul filipinez si-a luat rolul de gazda foarte in serios si s-a ocupat de buna dispozitie a oaspetelui american. Rodrigo Duterte a marturisit audientei ca a indraznit…

- Presedintele american Donald Trump se intreaba duminica, intr-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l "batran", in conditiile in care el nu l-ar numi niciodata "scund si gras" si afirma ironic ca se straduieste atat de mult sa-i fie prieten si ca spera ca…

- SURSA VIDEO: Youtube Liderul de la Casa Alba a avut "doua sau trei" conversatii succinte cu Putin in cursul summitului organizatiei pentru Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC), in orasul vietnamez Da Nang, le-a spus Trump reporterilor in avionul prezidential Air Force One, in timpul…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca omologul sau rus Vladimir Putin i-a spus ca "nu s-a amestecat" in alegerile prezidentiale americane, in cursul unui schimb de cuvinte intre cei doi sefi de stat la Da Nang, in Vietnam, unde au participat la summitul APEC (Forumul de cooperare…

- Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a declarat ca a convenit cu presedintele rus Vladimir Putin sa implementeze cu strictete sanctiunile ONU împotriva Coreei de Nord. "Cu privire la Coreea de Nord, am fost de acord sa implementam sanctiuni ONU si sa continuam cooperarea apropiata",…

- Uniunea Europeana se va asigura ca acordul internațional referitor la programul nuclear al Iranului 'va continua sa fie implementat integral, de toate parțile sale', a declarat vineri șefa diplomației europene, Federica Mogherini, cu prilejul unei conferințe desfașurate la Samarkand, in Uzbekistan,…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin au ajuns, vineri, în Vietnam, urmând a participa la summitul Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC) din orasul Da Nang, dar nu vor avea o întrevedere formala, relateaza

- Uniunea Europeana trebuie sa lase ușa deschisa extinderii sale pentru a prospera, a supraviețui și a fi competitiva economic fața de alte superputeri globale, iar noii membri vor oferi Europei potențial economic și demografic sporit și de aceea țarilor din Parteneriatul Estic trebuie sa li se ofere…

- Președintele american Donald Trump a sosit miercuri în China pentru o vizita de stat de trei zile, etapa cea mai delicata a turneului sau asiatic, în cursul caruia încearca sa construiasca un front unic împotriva ambițiilor nucleare ale regimului nord-coreean, relateaza agențiile…

- Presedintele american Donald Trump a ajuns marti in Coreea de Sud, in cadrul turneului de 11 zile in Asia, iar pe agenda discutiilor cu liderul Moon Jae-In se vor afla acordurile comerciale si problema nord-coreeana.

- O suta de tari au fost invitate sa participe la Summitul pentru clima de la Paris, ce va avea loc pe 12 decembrie, insa, "pentru moment", presedintele american, Donald Trump, nu a primit aceasta invitatie, a anuntat marti Presedintia franceza, citata de AFP. Acest summit, pe care Franta il organizeaza…

- Echiparea armatei japoneze cu armament american care va permite Tokyo sa distruga rachetele nord-coreene risca sa duca la un conflict nuclear, a declarat luni pentru RIA Novosti Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara a…

- Riad Malki, ministrul palestinian al Afacerilor Externe si Diasporei, s-a intalnit miercuri, la Ramallah, cu Teodor Melescanu. Riad Malki a acuzat Guvernul Israelului ca a accelerat activitatile de colonizare in Ierusalimul de Est si in Cisiordania, afectand procesul de pace israelo-palestinian.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, se afla in mijlocul unui nou scandal, dupa ce i-ar fi spus vaduvei unui soldat american mort in Niger, ca sotul ei “stia la ce s-a angajat”, transmite AFP. Militarul La David T. Johnson, in varsta de 25 de ani, a fost ucis intr-o ambuscada in Niger la inceputul lui octombrie.…

- Ministrii de externe din tarile Uniunii Europene, reuniti luni la Luxemburg, si-au reafirmat sprijinul pentru acordul nuclear cu Iranul, in ciuda criticilor presedintelui american Donald Trump, si au cerut Congresului Statelor Unite sa nu impuna din nou sanctiuni impotriva Teheranului, scrie Agerpres,…

- Intr-o discuție telefonica avuta cu secretarul de Stat al SUA, Lavrov a considerat "inacceptabila o escaladare a tensiunilor din peninsula coreeana, la care conduc pregatirile militare americane din regiune", potrivit unui comunicat al ministerului rus de Externe.Șeful diplomației de la…

- Presedintele american, Donald Trump, va face declaratii "in zilele urmatoare" in legatura cu acordul privind programul nuclear iranian, a anuntat joi purtatoarea sa de cuvant, Sarah Huckabee-Sanders, intr-un moment in care Casa Alba cauta o modalitate de a mari presiunea asupra Teheranului fara sa…

- Presedintele american, Donald Trump, si sotia sa, Melania, au ajuns miercuri dimineata (ora locala) la Las Vegas, oras unde vor ramane circa trei ore, timp in care vor vizita la spital raniti in atacul de duminica noaptea si se vor intalni cu personalul fortelor de securitate si al serviciilor de…

- Autorul atacului din Las Vegas era un "individ foarte bolnav", "un dement", a declarat președintele Donald Trump, relateaza marți The Associated Press citata de Mediafax. Donald Trump afirma ca autoritatile continua ancheta în cazul incidentului soldat cu cel…