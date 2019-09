Financial Times: Europenii aclamă victoria statului de drept în Regatul Unit Aplauzele furtunoase si sentimentul de usurare au întâmpinat în întreaga Europa verdictul Curtii Supreme britanice, conform caruia guvernul Boris Johnson a actionat ilegal atunci când a suspendat parlamentul. "Mereu am gândit ca într-un final binele va câstiga (si raul va pierde)", a scris pe Twitter Enrico Letta, fost premier italian. "Despre asta se va vorbi ani, decenii, secole", s-a entuziasmat Carl Bildt, fost premier suedez, potrivit Financial Times, citat de Rador.



