Financial Times: Epoca Trump ar putea dura 30 de ani Înca de la cele doua rasturnari politice gemene din 2016 - votul Regatului Unit pentru Brexit și alegerea lui Donald Trump de catre America - analiștii dezbat daca e vorba doar de o aberație trecatoare sau e începutul unei noi epoci. Suntem înca în primele zile. Dar deja pare ca istoricii viitorului vor privi evenimentele din 2016 ca pe unele care vor fi marcat începutul unui nou ciclu în istoria internaționala. Vestea proasta pentru liberalii neliniștiți este aceea ca aceste cicluri pot dura destul de mult - media pare sa fie 30 de ani, scrie Financial Times,…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

