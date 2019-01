Financial Times: Elitele de afaceri și politice ar trebui să dezbată la modul serios modelul capitalist Deși zapada de la Davos le cam limiteaza vizibilitatea, elitele politice și de afaceri care iau parte la Forumul Economic Mondial (WEF) din 2019 au în mod clar nevoie de o doza de gândire vizionara. Duse sunt zilele în care agapa anuala din stațiunea montana elvețiana constituia o ocazie de auto-felicitare. Anul acesta, preocuparea larg împartașita este aceea ca sistemul capitalismului globalizat care domina înca din perioada Reagan-Thatcher se afla pe o panta abrupta și alunecoasa, potrivit Financial Times, citat de Rador.

