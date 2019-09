Financial Times: Demersul lui Emmanuel Macron faţă de Rusia deranjează UE Febrilitatea activitatii diplomatice a presedintelui francez Emmanuel Macron, menita sa dezghete relatiile UE cu Moscova, a tras semnale de alarma în alte capitale europene, unde suspiciunile în privinta liderului rus Vladimir Putin sunt mari, potrivit Financial Times, citat de Rador.



Scopul imediat al dlui Macron a fost acela de a facilita niste tratative între dl Putin si Volodimir Zelenski, noul presedinte ucrainean, încercând ca astfel sa puna capat razboiului separatist din estul Ucrainei, sprijinit de rusi. În urma unui schimb de prizonieri de saptamâna…

