- Aflat intr-o vizita oficiala in Romania, ministrul investitiilor si dezvoltarii din Polonia, Jerzy Kwiecinski, si-a facut timp pentru un interviu in exclusivitate cu Ziarul Financiar, ocazie cu care a subliniat de mai multe ori nevoia conturarii unor aliante regionale, sau cel putin a intaririi legaturilor…

- Presedintele partidului de la guvernare se confrunta cu rebeliunea unor membri importanti ai PSD, scrie Financial Times, publicatie care sustine ca Liviu Dragnea este considerat „sforarul“ Romaniei, politician care nu poate deveni premier din cauza condamnarilor penale, informeaza adevarul.ro. „Romania…

- Urmarirea traseului carnii si a produselor din carne de la porcii infectati cu pesta porcina africana este esentiala pentru a stopa raspandirea maladiei virale deoarece aceasta poate supravietui in alimentele procesate, a afirmat Matthew Stone, directorul adjunct al Organizatiei Mondiale a Sanatatii…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a reactionat miercuri seara, pe Facebook, la acuzatiile dure ale comisarului european pentru buget, Gunther Oettinger, care a pus Romania in randul tarilor care "vor sa slabeasca sau sa distruga proiectul european". Replica lui Melescanu este cea cu care…

- Comisarul european pentru Buget, Gunther Oettinger, afirma ca proiectul UE este in "pericol de moarte", adaugand ca "unii din interiorul Europei vor sa slabeasca sau sa distruga" proiectul, oficialul menționand in acest sens "Romania, Polonia, Ungaria și Guvernul Italiei", potrivit Politico.eu.Citește…

- Politica de coeziune a Uniunii Europene trebuie sa ramana, in opinia popularilor europeni, principalul instrument de investiții al Uniunii Europene, in pofida reducerii efectuate in noul Cadrul Financiar Multianual. Politica de coeziune a Uniunii Europene va fi finanțata cu 7% mai puțin in perioada…

- Un semnal groaznic inaintea luptei pentru un nou buget al Uniunii. Jean-Yves Le Drian, ministrul francez al afacerilor externe, a declarat ca Franța nu vrea sa finanțeze Europa populiștilor, potrivit Gazeta Wiborcza, citata de Rador.