Financial Times: Companiile biotehnologice combat teama de „o apocalipsă a antibioticelor” Companiile din domeniul biotehnologiei doresc sa combata teama de „o apocalipsa a antibioticelor”, in contextul in care piata ofera putine impulsuri pentru dezvoltarea unor noi antibiotice, iar rezistenta microbilor la antibiotice este in crestere, relateaza publicatia Financial Times, preluata de Mediafax. Jurnalistii din domeniul stiintei primesc in general doua pareri contradictorii in ceea ce priveste cresterea pericolului generat de rezistenta microbilor la antibiotice. Pe de-o parte, exista avertismente privind un viitor dezastru al antibioticelor, avand in vedere ca germenii si microbii… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

