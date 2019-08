Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Angela Merkel a respins, miercuri seara, solicitarea Administratiei Donald Trump adresata Germaniei de a participa la misiunea navala din Golful Persic, care are rolul contracararii actiunilor Iranului, scrie Mediafax."Nu vom lua parte la misiunea SUA, deoarece consideram gresita…

- Sanctiunile impotriva Iranului vor fi in curand "inasprite considerabil", a avertizat miercuri presedintele american Donald Trump, dupa ce Teheranul a anuntat ca rezervele sale de uraniu imbogatit au depasit limita impusa de acordul de la Viena din 2015, relateaza AFP. "Iranul 'imbogateste'…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat din nou, marti, Iranul "sa aiba grija", în contextul tensiunilor dintre Washington si Teheran din cauza activitatilor nucleare ale regimului iranian, potrivit Mediafax. "Iranul face multe lucruri rele si ar face bine sa aiba grija",…

- Presedintele american Donald Trump a indemnat Iranul la "prudenta", dupa ce Teheranul a confirmat la sfarsitul saptamanii ca incepe sa imbogateasca uraniu la un nivel interzis de acordul international din 2015 asupra programului sau nuclear. "Iranul ar trebui sa fie prudent, pentru ca imbogatiti (uraniul)…

- Statele Unite "nu vor permite niciodata Iranului sa dezvolte arme nucleare", a anuntat luni Casa Alba dupa ce Teheranul a depasit limita impusa la rezervele sale de uraniu imbogatit prin acordul international din 2015 privind programul sau nuclear, relateaza AFP. "A fost o greseala in…

- ''Armata indiana executa ''Operatiunea Sankalp'', desfasoara (navele) INS Chennai si INS Snayna in Golful Oman pentru a linisti navele sub pavilion indian care opereaza sau tranziteaza prin Golful Persic si Golful Oman dupa incidentele de securitate maritima in regiune'', a anuntat pe Twitter purtatorul…

- Statele Unite sunt pregatite sa poarte un dialog cu Iran fara precondiții privind programul sau nuclear, însa trebuie sa vada ca se comporta ca "o țara normala", a declarat duminica secretarul de Stat american Mike Pompeo, potrivit agenției Reuters, citeaza Mediafax.Președintele…

- „Cred ca Iranul ar face o mare greseala daca fac ceva. Daca vor face ceva, vom raspunde cu o mare forta dar deocamdata nu avem vreun semnal ca ar fi cazul", a afirmat Trump luni seara, scrie news.ro. Comentariile sale vin dupa ce doua surse guvernamentale au afirmat ca Statele Unite suspecteaza…