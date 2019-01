Financial Times: Bruxelles-ul pledează pentru eliminarea votării…

In aceasta saptamana, Bruxelles-ul va propune ca, pana farsitul anului 2020, sa se impuna votul majoritatii in privinta tuturor relgemetarilor UE legate de taxe - un demers extrem de controversat, menit sa elimine dreptul de veto la nivel national - un drept puternic sustinut de multe state membre, potrivit Financial Times, citat de Rador.