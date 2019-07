Cele doua ambiții gemene ale premierului se plaseaza pe o traiectorie periculoasa de coliziune. Brexit-ul, in orice forma, promite sa slabeasca legaturile dintre națiunile arhipelagului britanic. In forma lui extrema, care pare sa fie și ipoteza de lucru adoptata de noul cabinet al lui Johnson, el va impune presiuni intolerabile. Acest lucru ar putea pune in mișcare un proces ce se va finaliza cu ruperea uniunii, potrivit Financial Times, citat de Rador.