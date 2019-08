Stiri pe aceeasi tema

- Numerosi deputati britanici, atat din randul conservatorilor aflati la guvernare cat si din opozitia laburista si liberal-democrata se impotrivesc cu indarjire intentiei noului premier Boris Johnson de a decide o iesire din UE fara un acord, pe 31 octombrie, daca blocul comunitar nu accepta renegocierea…

- Boris Johnson a fost ales, miercuri, noul premier al Marii Britanii, iar joi a sustinut primul sau discurs in calitate de prim-ministru, in Camera Comunelor. Cu toate acestea, Theresa May a ales sa participe la un alt eveniment, scrie mediafax.ro.

- Noul guvern de la Londra s-a reunit in prima ședința de la instalarea in Downing Street 10. Schimbarea de stafeta s-a produs in aplauze pentru Boris Johnson, dar și pentru Theresa May. Noul premier iși prezinta prioritațile in Camera Comunelor.

- Boris Johnson, candidatul favorit pentru funcția de premier britanic, a refuzat sa menționeze daca își va prezenta demisia în cazul în care Marea Britanie nu va parasi Uniunea Europeana, actuala data limita privind ieșirea din Blocul comunitar, relateaza Mediafax citând site-ul…

- Partidul Conservator din Marea Britanie a anunțat marți ca rezultatul votului privind noul premier al țarii va fi facut public pe 23 iulie, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Dezvaluiri despre Tudorel Toader! Studenții au decis sa scoata la iveala secretele acestuia Astfel, potrivit comunicatului…

- Partidul a precizat ca votul prin posta la care vor participa in jur de 160.000 de membri ai Partidului Conservator si care va decide cine o va inlocui Theresa May se va inchide pe 22 mai, la ora 16.00 GMT, castigatorul urmand sa fie anuntat a doua zi. Ultimii candidati ramasi in cursa pentru…

- Dupa ce a castigat lejer prima runda de vot din Partidul Conservator pentru alegerea viitorului premier si lider al formatiunii, Johnson promite ca, daca va castiga aceasta cursa, Brexit-ul amanat deja de doua ori va fi efectiv pe 31 octombrie, cu sau fara un acord cu UE, relateaza AFP''Trebuie…

- "Prietenii si partenerii nostri trebuie sa inteleaga ca banii vor fi pastrati pana cand vom avea mai multa claritate cu privire la drumul pe care sa mergem", a explicat Johnson, un infocat adept al Brexitului, intr-un interviu aparut in Sunday Times, scrie Agerpres. "Intr-un acord bun, banii…