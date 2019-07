Financial Times: Axa iliberalismului care amenință Europa (editorial) Exact așa cum Vladimir Putin nu-și ascunde disprețul pentru liberalismul occidental, tot așa și amicii sai europeni de extrema dreapta nu fac un secret din admirația lor pentru președintele rus și politicile lui. Ambele parți neaga energic ca aceste conexiuni se extind și dincolo de tarâmul strict politic, intrând pe cel al finanțarii rusești clandestine a extremei drepte, potrivit Financial Times, citat de Rador.



Însa, în UE, guvernele, serviciile secrete și investigatorii judiciari nu sunt convinși. S-a aflat saptamâna trecuta ca magistrați din Milano investigheaza… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

