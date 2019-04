Stiri pe aceeasi tema

- Angela Merkel a declarat marti ca vrea "sa se bata pâna la capat" pentru a obtine un acord de iesire ordonata a Regatului Unit din Uniunea Europeana, în ciuda impasului actual, potrivit La Libre, citat de Rador."Ma voi bate pâna la capat înaintea datei…

- David Lidington a avut, se pare, in capitala belgiana o intalnire cu fostul presedinte al Consiliului european, Herman Van Rompuy, potrivit Sky News. Conform media, dna May l-ar considera pe crestin-democratul belgian o personalitate in stare sa apropie pozitiile britanice si europene pentru iesirea…

- Cabinetul prim-ministrului britanic, Theresa May, a apreciat duminica drept “extrem de ingrijoratoare" presupusele comploturi urzite de parlamentari cu scopul de a-i lua conducerea Brexit in saptamana care incepe, scrie Le Soir citat de Rador.

- Premierul britanic Theresa May va avea o discuție telefonica cu miniștrii Cabinetului sau, duminica, cu o zi înainte de a merge din nou în Parlament pentru a-și anunța noua abordare pentru Brexit, afirma o sursa guvernamentala, citata de Reuters.Theresa May va avea o teleconferința duminica…

- Cine a râs în hohote când a citit în editia de vineri a cotidianului "Financial Times" ca Ivanka Trump este una dintre candidatele americane la presedintia Bancii Mondiale ar trebui sa faca un exercitiu de memorie si sa-si aminteasca cum fiica cea mare, blonda si înalta,…

- Parlamentul este pe punctul de a-i minți pe cei care l-au ales in urma cu doi ani. Este pe punctul de a pretinde ca exista o cale mai buna de a parasi UE decat cea schițata de acordul premierului Theresa May. Daca va respinge prin vot acordul lui May, atunci va minți, potrivit The Guardian, citat de…

- Cei din Downing Street vor incerca sa intareasca sprijinirea acordului scotand in evidenta pericolele implicite ale unui Brexit fara acord sau ale unui al doilea referendum, ei cautand totodata sa obtina noi asigurari din partea Bruxelles-ului cu privire la Irlanda de Nord, scrie Financial Times , citat…

- Un grup transpartinic de legislatori britanici de marca va initia o indrazneata incercare de a nu permite un Brexit fara acord, saptamana aceasta, lipsind guvernul de bani lichizi si creand o blocare in stilul Donald Trump. Parlamentarii vor vota marti doua amendamente la Legea finantarii, care vor…