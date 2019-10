Stiri pe aceeasi tema

- Rudy Giuliani, avocatul personal al președintelui american Donald Trump, a criticat duminica mass-media pentru eșecul de a investiga acuzațiile de corupție aduse fostului vicepreședintele american Joe Biden familiei sale.Catalogându-l pe Biden drept „adoratul” presei, Giuliani…

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, crede ca Rusia este implicata in cazul controversatei conversatii a presedintelui Donald Trump cu omologul din Ucraina, Volodimir Zelenski, privind anchetarea lui Joseph Biden si a fiului acestuia, Hunter Biden.

- "Dupa stiinta mea si avand in vedere tot ce am vazut pana in prezent, toate actiunile decise de responsabili ai Departamentului de Stat au fost in intregime adecvate", a spus el. Toate actiunile intreprinse au fost "in acord cu obiectivul pe care-l avem" de a intari relatiile cu noul presedinte…

- Rusia si Ucraina, pentru un tranzit fara întrerupere al gazelor catre UE pâna în anul 2020, nu vor trebui sa încheie un nou contract de livrare a gazelor, a anuntat duminica o sursa din cadrul sectorului energetic european, scrie Rador, citând Tass. "Kievul,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat luni ca nu exista un consens în rândul liderilor G7 referitor la invitarea Rusiei la urmatorul summit al organizației, care va avea loc în Statele Unite, scrie Mediafax, citând Euronews. Macron a mai adaugat ca el și…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7251 lei/euro, in crestere cu 0,07% fata de valoarea atinsa vineri, respectiv 4.7216 lei. Preţul gramului de aur a crescut de la 205.4478 lei la 208.6733 lei. Acesta este un nou nivel record, depăşind preţul…

- Declaratia comuna a presedinttilor Donald Trump si Klaus Iohannis arata ca reprezentantii celor doua state considera Rusia si China drept amenintari la adresa Romaniei, printre problemele ridicate fiind posibilele investitii chineze in retelele de telecomunicatii 5G si Nord Streamul.

- Ambasadorul Marii Britanii la Washington, Kim Darroch, si-a anuntat miercuri demisia in urma controversei cu presedintele american Donald Trump provocate de scurgerea in presa a unor note diplomatice in care seful misiunii britanice critica puternic actuala administratie americana, transmite AFP.…