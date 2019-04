Financial Times: Alegerile din Spania, cel mai polarizant scrutin de după dictatura lui Franco Spania se confrunta cu un scrutin care a polarizat cel mai mult electoratul de la reinstituirea democratiei dupa moartea lui Francisco Franco în 1975, comenteaza cotidianul Financial Times, citat de Mediafax.

O natiune europeana cu un sistem democratic modern dupa încheierea capitolului deschis prin victoria fascista asupra Republicii Spania în razboiul civil din perioada 1936-1939, Spania risca sa se alature curentului populist de extrema-dreapta activ în prezent în Uniunea Europeana si în Occident. Scrutinul general anticipat din 28 aprilie a fost generat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

