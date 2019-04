Financial Times: Alegerea lui Zuzanei Čaputová este o victorie a liberalismului într-o epocă populistă Victoria uimitoare obținuta de Zuzana Caputová, o jurista și activista anticorupție fara prea multa experiența politica, la alegerile prezidențiale din Slovacia nu este numai o victorie rasunatoare a liberalismului în țara ei, ci și motiv de sarbatoare într-o regiune în care autoritarismul și capitalismul de cumetrie devin, din nefericire, norma. Dna Caputová a câștigat 58% din vot în turul al doilea de sâmbata, zdrobindu-l pe Maroš Šefcovic, comisarul slovac al UE, deși pe fondul unei prezențe scazute la vot. Dl Šefcovic este… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viktor Orban isi afiseaza, de Ziua Nationala a Ungariei, alianta cu Polonia, denunta ”cosmarul” federalismului european si anunta ”o spectaculoasa renastere a Europei Centrale” condusa de un tandem ungaro-polonez. Premierul ungar, care a efectuat saptamana trecuta o vizita in Polonia, l-a invitat…

- Uvertura operei "Nunta lui Figaro" de Wolfgang Amadeus Mozart, Concertul in mi minor op. 64, pentru vioara si orchestra de Felix Mendelssohn - Bartholdy si Simfonia in Do major a lui Georges Bizet sunt lucrarile care compun programul cu care va asteptam la Filarmonica joi, 21 martie, de la ora 19.00.…

- Toata lumea face și niște calcule atunci când intenționeaza sa plece undeva pentru un weekend. Poșta britanica (UK Post Office) a facut public barometrul sau anual de costuri în orașe (City Costs Barometer), comparând tot ce pot oferi într-un weekend orașele europene –…

- Emisiunea de marci poștale „Cecilia Cuțescu-Storck, 140 de ani de la naștere”, pe care Romfilatelia o introduce in circulație, joi, 14 martie a.c., este dedicata celebrarii vieții și personalitații primei profesoare de arte decorative din Romania, remarcata și ca prima femeie profesor la o universitate…

- Guvernul condus de Viktor Orban a lansat de mult timp o campanie impotriva Uniunii Europene si magnatul american George Soros. Ungaria lui Viktor Orban lanseaza o noua campanie impotriva imigratiei. Iar obiectivele sunt doua: George Soros si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Campania…

- Mike Pompeo, șeful Departamentului de Stat al SUA,incepe un turneu diplomatic in Europa Centrala, care cuprinde Ungaria, Slovacia și Polonia. Luni, la Budapesta, unul din punctele vizate, este retragerea...

- Cristina Neagu s-a accidentat grav la genunchiul drept in timpul Campionatului European din Franța, a fost supusa unei intervenții chirurgicale in Belgia, iar de cateva zile a revenit acasa. Interul de la CSM București nu sta degeaba și trage tare sa revina pe teren cat mai curand. Pentru a micșora…

- ​In cadrul campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare, vom avea o imagine asupra unei actiuni desfasurate in exteriorul Ungariei, a declarat analistul Institutului Medianezo din Budapesta referitor la protestul antiguvernamental care va fi organizat de partidele de opozitie, la Bruxelles,…