- Financial Times: Bolsonaro caștiga primul tur al alegerilor prezidențiale ● Handelsblatt: Cresc contribuțiile sociale ● Les Echos: Aeroporturile pariziene, privatizare cu anumite condiții ● Le Monde: Statele Unite: dupa confirmarea lui Kavanaugh, republicanii jubileaza ● La libre Belgique: Brexit: declaratia…

- Financial Times: Vestul lanseaza atacul impotriva Rusiei, acuzand-o de infracțiuni cibernetice ● Handelsblatt: Planul impotriva haosului aerian ● Les Echos- Economia franceza va reporni din semestrul al doilea ● Asigurari: tarifele vor crește in 2019: intre 1 și 2% pe segmentul asigurarilor auto și…

- Financial Times. Ministru: softurile care incarca suplimentar costurile clienților companiilor aeriene ar trebui mai atent verificate ● Parisul ar putea deveni principalul centru al tradingului dupa ce Brexitul va avea loc ● Les Echos: 2018, anul I al mașinii electrice? ● Musk va demisiona din functia…

- The Financial Times: Conferința timida la Salzburg ● Les Echos: Puterea de cumparare-promisiunile anului 2019 ● The Guardian: Planul britanic este mort, spune Tusk, iar Macron ii numeste mincinosi pe adeptii Brexit-ului ● Handelsblatt: Interviu cu Guvernatorul Bundesbank. "Adesea uitam ca un deficit…

- The Washington Post: Trump ofera sprijinul SUA pentru o conferința est-europeana ● Les Echos: Macron fixeaza liniile principale ale Bugetului ● Financial Times: Cum au preluat bancile americane supremația lumii financiare ● Handelsblatt: Strainii alimenteaza boom-ul pieței muncii din Germania ● The…

- Turismul- in presa franceza e motiv de bucurie și calcule optimiste, in timp ce un reportaj din presa elvețiana vorbește despre ”blestemul” gondolelor, deplangand situația Veneției, care in ultimii 40 de ani și-a injumatațit populația din cauza turiștilor. Francezii mai dezbat tema bugetului pe 2019,…

- Aproape toate ziarele de miercuri dedica ample articole scuzelor Papei Francisc legate de scandalul pedofiliei. The Guardian titreaza chiar: Cum indraznește papa sa le ceara catolicilor de rand sa ispașeasca pentru abuzarea copiilor? Alte subiecte țin de impactul inteligenței artificiale asupra joburilor…