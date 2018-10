Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times. Ministru: softurile care incarca suplimentar costurile clienților companiilor aeriene ar trebui mai atent verificate ● Parisul ar putea deveni principalul centru al tradingului dupa ce Brexitul va avea loc ● Les Echos: 2018, anul I al mașinii electrice? ● Musk va demisiona din functia…

- The Financial Times: Conferința timida la Salzburg ● Les Echos: Puterea de cumparare-promisiunile anului 2019 ● The Guardian: Planul britanic este mort, spune Tusk, iar Macron ii numeste mincinosi pe adeptii Brexit-ului ● Handelsblatt: Interviu cu Guvernatorul Bundesbank. "Adesea uitam ca un deficit…

- Financial Times: Șeful spionilor germani a fost demis. Industria aviatica, in pragul unei noi revoluții ● The Guardian: Producatorii germani de automobile se confrunta cu o ancheta UE antitrust din cauza emisiilor ● The Times: Politicienii obisnuiesc sa minta in legatura cu Brexitul. ● Kathimerini:…

- The Washington Post: Trump ofera sprijinul SUA pentru o conferința est-europeana ● Les Echos: Macron fixeaza liniile principale ale Bugetului ● Financial Times: Cum au preluat bancile americane supremația lumii financiare ● Handelsblatt: Strainii alimenteaza boom-ul pieței muncii din Germania ● The…

- Scandalurile in care e implicat președintele SUA continua sa țina prima pagina a presei internaționale. Francezii mai scriu despre recolta de grau din Franța, care a scazut cu 6,5% in acest an. Germanii, despre noua prioritate a cancelarului Merkel. In disputa dintre Germania și SUA pentru Nord Stream…

- Aproape toate ziarele de miercuri dedica ample articole scuzelor Papei Francisc legate de scandalul pedofiliei. The Guardian titreaza chiar: Cum indraznește papa sa le ceara catolicilor de rand sa ispașeasca pentru abuzarea copiilor? Alte subiecte țin de impactul inteligenței artificiale asupra joburilor…

