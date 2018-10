Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Bugetul pe 2019, umbrit de perspectiva Brexitului ● Germania trebuie sa ramana puternica spre binele Europei ● The Guardian: Contrast izbitor est-vest in privința atitudinilor fața de minoritați in Europa ● Frica și furia au caștigat alegerile din Brazilia ● Les Echos: Sfarșitul domniei…

- Les Echos: Noile riscuri privind creșterea economica ● Handelsblatt: Teama pentru profit ● Financial Times: Merkel avertizeaza UE și Regatul Unit cu privire la abordarea "rigida" a negocierilor ● Trump admite ca "se pare ca", probabil, Khashoggi a fost ucis ● The Times: Planurile B ale sustinatorilor…

- Les Echos: Franța se convertește la taxa "de descongestionare a traficului" ● Financial Times: Liderii UE au abandonat planul privind organizarea unui summit special luna viitoare ● Le Figaro: Jamal Khashoggi ar fi fost torturat și apoi decapitat (presa turca) ● The Guardian: Theresa May cere UE sa…

- L`Express: Ce spun francezii despre Macron: Tanar, arogant, rupt de realitate ● Financial Times: James Murdoch, favorit pentru a-i lua locul lui Musk la șefia Tesla ● Increderea in guvernele iliberale ale Europei este in creștere ● Les Echos: Europa preseaza industria auto pentru reducerea emisiilor…

- Financial Times: Al doilea suspect in cazul Skripal este un medic militar in serviciile de informații rusești ● The New York Times: Seful Interpolului era mandria Chinei. Caderea lui expune partea intunecata a acestei tari ● Les Echos: Ultimul avertisment al GIEC privind incalzirea climatica ● Nezamismaia…

- Financial Times. Ministru: softurile care incarca suplimentar costurile clienților companiilor aeriene ar trebui mai atent verificate ● Parisul ar putea deveni principalul centru al tradingului dupa ce Brexitul va avea loc ● Les Echos: 2018, anul I al mașinii electrice? ● Musk va demisiona din functia…

- Aproape toate ziarele de miercuri dedica ample articole scuzelor Papei Francisc legate de scandalul pedofiliei. The Guardian titreaza chiar: Cum indraznește papa sa le ceara catolicilor de rand sa ispașeasca pentru abuzarea copiilor? Alte subiecte țin de impactul inteligenței artificiale asupra joburilor…