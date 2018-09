Stiri pe aceeasi tema

- Le Figaro Magazine: Apelul lui Agnes Verdier Molinie catre Macron: Nu cedați imobilismului! ● Analiza pieței imobiliare din Franța. ● The Time: Kavahaugh- cat de credibile sunt acuzațiile? ● Ce la va spune Manafort celor de la FBI? ● Trends Tendances: Sfarșitul se apropie! ● Negocierile privind Brexitul…

- Dupa ce Moscova a anunțat primele masuri, dupa doborarea avionului militar rusesc in Siria , a aparut și reacția SUA. Astfel, secretarul de stat american Mike Pompeo (FOTO) si-a exprimat marti, 18 septembrie, ”durerea in legatura cu moartea echipajului avionului rusesc doborat” accidental in Siria de…

- The WEEK (SUA): Cresc amenințarile la adresa președinției lui Trump ● FRANKFURTER ALLGEMENINE WOCHE (Germania): Noua Germanie? ● TENDINȚE (Belgia): Executivii vin la masa ● BILAN (Elveția): Cum sa faci bani dintr-un restaurant ● LE FIGARO MAGAZINE (Franța): Eric Zemmour- Destin francez. Lectura placuta!

- THE GUARDIAN: Cei doi suspecți veniți pentru a-i ucide pe Serghei și Yulia Skripal erau ofițeri GRU ● LES ECHOS: Taxarea giganților Internetului- de ce s-a blocat Europa. ● HURRIYET: La Idlib, aveti in vedere experiența Turciei! Trump si Putin vorbesc alta limba ● HANDELSBLATT: Firmele iși fac planuri…

- 'Exista in prezent un acord ca gradul excesiv de indatorare in economiile avansate a fost un factor esential in declansarea crizei financiare mondiale din anii 2007 si 2008', a declarat Jean-Claude Trichet, intr-un interviu acordat AFP. In prezent, 'cresterea gradului de indatorare in tarile…

- Statele Unite au redactat o lista suplimentara de produse importate din China cu o valoare de 200 de miliarde dolari anual pe care ameninta sa le taxeze cu incepere din luna septembrie, a anuntat marti reprezentantul american pentru Comert, Robert Lighthizer. Administratia presedintelui Donald…

- Secretarul General al Aliantei Atlanticului de Nord, Jens Stoltenberg, a facut un apel catre Germania. El a cerut nemtilor sa majoreze cheltuielile in domeniul apararii, dupa ce presedintele american Donald Trump a reluat criticile la adresa unora dintre aliatii NATO din Europa. Int-un interviu…

- Uniunea Europeana poate juca o carte importanta in razboiul comercial dintre SUA si China, cu conditia sa ramana unita, a apreciat sambata directorul general al Fondului Monetar International (FMI), Christine Lagarde, potrivit AFP.