- Financial Times: Bolsonaro caștiga primul tur al alegerilor prezidențiale ● Handelsblatt: Cresc contribuțiile sociale ● Les Echos: Aeroporturile pariziene, privatizare cu anumite condiții ● Le Monde: Statele Unite: dupa confirmarea lui Kavanaugh, republicanii jubileaza ● La libre Belgique: Brexit: declaratia…

- Financial Times: Vestul lanseaza atacul impotriva Rusiei, acuzand-o de infracțiuni cibernetice ● Handelsblatt: Planul impotriva haosului aerian ● Les Echos- Economia franceza va reporni din semestrul al doilea ● Asigurari: tarifele vor crește in 2019: intre 1 și 2% pe segmentul asigurarilor auto și…

- Financial Times: May promite sa puna capat austeritații ● Scandalul celor 200 de miliarde de dolari ● Le Figaro: A cincea Republica nu mai provoaca entuziasm in inimile francezilor ● Frankfurter Allgemeine Zeitung: Organizatiile migrantilor pledeaza pentru "Ziua Diversitatii Germane" ● Le Monde: La…

- The Washington Post: "Oamenii rad de presedinte". Trump a avut parte exact de soarta de care mereu s-a temut. ● La Stampa: Salvini: "Nu accept lectii de drept de la Macron" ● The Guardian: Corbyn, catre May: Ori un acord privind Brexit, ori veto-ul laburist ● Unul dintre suspecții din cazul otravirii…

- The Washington Post: Trump ofera sprijinul SUA pentru o conferința est-europeana ● Les Echos: Macron fixeaza liniile principale ale Bugetului ● Financial Times: Cum au preluat bancile americane supremația lumii financiare ● Handelsblatt: Strainii alimenteaza boom-ul pieței muncii din Germania ● The…

- Deutsche Bank, cea mai mare banca germana, si-a extins planurile de transferare a unor active de sute de miliarde de euro de la Londra la Frankfurt, la presiunea autoritatilor de reglementare europene, legata de amploarea si coplexitatea operatiunilor sale din Marea Britanie dupa Brexit, relateaza…

- Guvernul Theresa May a prezentat planul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, proiectul – contestat atat de politicieni britanici, cat si de Bruxelles – continand prevederi in materie de imigratie si relatii comerciale, precum si achitarea unor restante de 44 de miliarde de euro. Documentul…