- Les Echos: Franța se convertește la taxa "de descongestionare a traficului" ● Financial Times: Liderii UE au abandonat planul privind organizarea unui summit special luna viitoare ● Le Figaro: Jamal Khashoggi ar fi fost torturat și apoi decapitat (presa turca) ● The Guardian: Theresa May cere UE sa…

- L`Echo: AG Asigurari va instala o platforma pentru ajutorul la domiciliu al seniorilor ● Financial Times: Președintele Donald Trump considera "pripite" acuzațiile la adresa saudiților in cazul Khashoggi ● In UE, Tusk cere Marii Britanii sa vina cu "propuneri concrete" pentru a pune capat impasului…

- L`Express: Ce spun francezii despre Macron: Tanar, arogant, rupt de realitate ● Financial Times: James Murdoch, favorit pentru a-i lua locul lui Musk la șefia Tesla ● Increderea in guvernele iliberale ale Europei este in creștere ● Les Echos: Europa preseaza industria auto pentru reducerea emisiilor…

- Financial Times: Bolsonaro caștiga primul tur al alegerilor prezidențiale ● Handelsblatt: Cresc contribuțiile sociale ● Les Echos: Aeroporturile pariziene, privatizare cu anumite condiții ● Le Monde: Statele Unite: dupa confirmarea lui Kavanaugh, republicanii jubileaza ● La libre Belgique: Brexit: declaratia…

- The Washington Post: Trump ofera sprijinul SUA pentru o conferința est-europeana ● Les Echos: Macron fixeaza liniile principale ale Bugetului ● Financial Times: Cum au preluat bancile americane supremația lumii financiare ● Handelsblatt: Strainii alimenteaza boom-ul pieței muncii din Germania ● The…

- Aproape toate ziarele de miercuri dedica ample articole scuzelor Papei Francisc legate de scandalul pedofiliei. The Guardian titreaza chiar: Cum indraznește papa sa le ceara catolicilor de rand sa ispașeasca pentru abuzarea copiilor? Alte subiecte țin de impactul inteligenței artificiale asupra joburilor…

- Ne-am propus ca, prin aceasta rubrica zilnica, sa facem o scurta trecere in revista a principalelor subiecte pe care cele mai importante ziare de business (dar nu numai) le trateaza in fiecare dimineața. Am ales ca publicații de referința Financial Times, The Wall Street Journal, Les Echos, Handelsblatt…