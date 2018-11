Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Rețeta de creștere economica a Italiei va funcționa pentru intreaga Europa, spune Di Maio ● Nu exista bani rusești in donațiile facute pentru referendumul privind Brexit, spune Arron Banks ●SUA : 8 state au primit derogari privind importurile de petrol iranian ● Liderii de business…

- Financial Times: Turcia da detalii ingrozitoare despre moartea lui Jamal Khashoggi ● Handelsblatt: Noua alianța din industria auto: Ford-VW ● Il Giornale: UE a trimis o noua scrisoare Italiei: "Trebuie sa clarificati problema datoriei publice" ● Time: Austria afirma ca din motive de suveranitate nu…

- Financial Times: Bugetul pe 2019, umbrit de perspectiva Brexitului ● Germania trebuie sa ramana puternica spre binele Europei ● The Guardian: Contrast izbitor est-vest in privința atitudinilor fața de minoritați in Europa ● Frica și furia au caștigat alegerile din Brazilia ● Les Echos: Sfarșitul domniei…

- Financial Times: Dispozitive explozive trimise lui Clinton, Obama și la sediul CNN ● Les Echos: Imobiliare: Unde și ce putem cumpara cu 300.000 euro? ● Handelsblatt: De ce prețul petrolului scade, iar aurul se scumpește ● The Times: Putin se va intalni cu Trump pentru a discuta despre tratatul armamentului…

- Handelsblatt: Partea intunecata a Arabiei Saudite ● Les Echos: Salariile de pe Wall Street urca din nou, depașindu-le pe cele de dinaintea crizei ● Dizgrația bancilor europene ● Le Figaro: Cum spioneaza China, Franța ● Financial Times: Guvernul populist italian sfideaza zona euro. E pentru prima data…

- Financial Times: Vestul lanseaza atacul impotriva Rusiei, acuzand-o de infracțiuni cibernetice ● Handelsblatt: Planul impotriva haosului aerian ● Les Echos- Economia franceza va reporni din semestrul al doilea ● Asigurari: tarifele vor crește in 2019: intre 1 și 2% pe segmentul asigurarilor auto și…

- The Washington Post: Trump ofera sprijinul SUA pentru o conferința est-europeana ● Les Echos: Macron fixeaza liniile principale ale Bugetului ● Financial Times: Cum au preluat bancile americane supremația lumii financiare ● Handelsblatt: Strainii alimenteaza boom-ul pieței muncii din Germania ● The…

- Ne-am propus ca, prin aceasta rubrica zilnica, sa facem o scurta trecere in revista a principalelor subiecte pe care cele mai importante ziare de business (dar nu numai) le trateaza in fiecare dimineața. Am ales ca publicații de referința Financial Times, The Wall Street Journal, Les Echos, Handelsblatt…