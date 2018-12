Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: SUA acuza Rusia de "provocare" in incidentul naval cu Ucraina ● Acordul Brexit ar urma sa coste anual pana la 1.100 de persoana ● Handelsblatt: Sfarșitul numerarului - in curand și in Germania? ● Les Echos: Firmele americane se bat pentru fiecare angajat pe care vor sa-l recruteze●…

- Financial Times: Carlos Ghosn planuia fuziunea Nissan-Renault inainte de fi arestat ● Les Echos: Obiectivul lui Macron privind șomajul este compromis ● Partidul lui Macron ar vrea sa forțeze bancile sa crediteze la dobanda zero achiziții auto ● Numarul seniorilor de peste 65 de ani care lucreaza s-a…

- Financial Times: Macron ataca naționalismul și il mustra pe Trump ● Brazilia trebuie sa acționeze rapid pentru a-și corecta finanțele "nesustenabile", avertizeaza ministrul de finanțe ● Les Echos: Piața auto din China ingrijoreaza lumea ● Le Figaro: Fiscul va monitoriza rețețele sociale pentru a depista…

- Financial Times: Cele mai multe victime din sinagoga erau oameni in varsta ● Democrații Americii trebuie sa vina cu un program.a ● The Guardian: Candidatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro a caștigat alegerile din Brazilia ● Les Echos: UBS se intereseaza de americanii bogați care traiesc in Elveția…

- Financial Times: Bursa scade, in timp ce Trump acuza Rezerva Federala ● The Guardian: China "legalizeaza" lagarele pentru un milion de uiguri ● Handelsblatt: De ce șeful FED nu va pleca. Jerome Powell e atat sub presiunea piețelor cat și sub cea a lui Trump ● Les Echos- 110 ani ● The Sun: Oamenii de…

- Financial Times: Al doilea suspect in cazul Skripal este un medic militar in serviciile de informații rusești ● The New York Times: Seful Interpolului era mandria Chinei. Caderea lui expune partea intunecata a acestei tari ● Les Echos: Ultimul avertisment al GIEC privind incalzirea climatica ● Nezamismaia…

- Financial Times. Ministru: softurile care incarca suplimentar costurile clienților companiilor aeriene ar trebui mai atent verificate ● Parisul ar putea deveni principalul centru al tradingului dupa ce Brexitul va avea loc ● Les Echos: 2018, anul I al mașinii electrice? ● Musk va demisiona din functia…