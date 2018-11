Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Turcia da detalii ingrozitoare despre moartea lui Jamal Khashoggi ● Handelsblatt: Noua alianța din industria auto: Ford-VW ● Il Giornale: UE a trimis o noua scrisoare Italiei: "Trebuie sa clarificati problema datoriei publice" ● Time: Austria afirma ca din motive de suveranitate nu…

- Financial Times: Bugetul pe 2019, umbrit de perspectiva Brexitului ● Germania trebuie sa ramana puternica spre binele Europei ● The Guardian: Contrast izbitor est-vest in privința atitudinilor fața de minoritați in Europa ● Frica și furia au caștigat alegerile din Brazilia ● Les Echos: Sfarșitul domniei…

- Les Echos: Franța se convertește la taxa "de descongestionare a traficului" ● Financial Times: Liderii UE au abandonat planul privind organizarea unui summit special luna viitoare ● Le Figaro: Jamal Khashoggi ar fi fost torturat și apoi decapitat (presa turca) ● The Guardian: Theresa May cere UE sa…

- Les Echos: Rata saraciei a ramas stabila la 14% din populația Franței, adica aproximativ 8,8 milioane de persoane. ● Inflația din Venezuela a atins 340.000% ● Handelsblatt: Microsoft- reintoarcerea ● Le Figaro: Lipsa medicilor lovește acum și orașele ● Brexit: "Probleme mari" raman de rezolvat pentru…

- Financial Times: Al doilea suspect in cazul Skripal este un medic militar in serviciile de informații rusești ● The New York Times: Seful Interpolului era mandria Chinei. Caderea lui expune partea intunecata a acestei tari ● Les Echos: Ultimul avertisment al GIEC privind incalzirea climatica ● Nezamismaia…

- Financial Times: Bolsonaro caștiga primul tur al alegerilor prezidențiale ● Handelsblatt: Cresc contribuțiile sociale ● Les Echos: Aeroporturile pariziene, privatizare cu anumite condiții ● Le Monde: Statele Unite: dupa confirmarea lui Kavanaugh, republicanii jubileaza ● La libre Belgique: Brexit: declaratia…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Uniunea Europeana (excluzand Malta) a crescut cu 31,2% in august, la 1,13 milioane, in timp ce Romania a raportat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Piaţa auto din…