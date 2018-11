Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Șeful Apple spune ca o mai mare reglementare a industriei tehnologice este "inevitabila" ● Trump spune ca responsabilitatea pentru uciderea lui Khashoggi ar putea ramane un mister mult timp de acum inainte ● Les Echos: Studenții straini: cresc taxele de școlarizare, dar și cuantumul…

- Financial Times: Theresa May promite sa lupte pentru Brexitul ei ● Procurorul saudit il exonereaza de vina pe prințul moștenitor in cazul uciderii lui Khashoggi ● Handelsblatt: Manfred Weber critica imaginea guvernului federal in Europa ● Les Echos: "Vestele galbene", un fenomen dificil de definit ●…

- Financial Times: Compromisul lui May privind Brexit vine cu un preț ridicat ● Bruxellesul ataca Romania chiar inainte ca aceasta sa preia conducerea UE ● Les Echos: "Make France Great Again"- atacul frontal al lui Trump la adresa lui Macron ● Handelsblatt: Trei miliarde de euro, investiții in Inteligența…

- Financial Times: May iși avertizeaza miniștrii eurosceptici sa accepte un compromis sau sa iși asume costurile unui Brexit dur ● Regele Salman incepe un turneu intern, pentru a contracara prabușirea imaginii provocata de uciderea lui Khashoggi ● The Guardian: Sancțiunile lui Trump contra Iranului ajuta…

- Financial Times: Rețeta de creștere economica a Italiei va funcționa pentru intreaga Europa, spune Di Maio ● Nu exista bani rusești in donațiile facute pentru referendumul privind Brexit, spune Arron Banks ●SUA : 8 state au primit derogari privind importurile de petrol iranian ● Liderii de business…

- L`Echo: AG Asigurari va instala o platforma pentru ajutorul la domiciliu al seniorilor ● Financial Times: Președintele Donald Trump considera "pripite" acuzațiile la adresa saudiților in cazul Khashoggi ● In UE, Tusk cere Marii Britanii sa vina cu "propuneri concrete" pentru a pune capat impasului…

- The Financial Times: Conferința timida la Salzburg ● Les Echos: Puterea de cumparare-promisiunile anului 2019 ● The Guardian: Planul britanic este mort, spune Tusk, iar Macron ii numeste mincinosi pe adeptii Brexit-ului ● Handelsblatt: Interviu cu Guvernatorul Bundesbank. "Adesea uitam ca un deficit…

- The Washington Post: Trump ofera sprijinul SUA pentru o conferința est-europeana ● Les Echos: Macron fixeaza liniile principale ale Bugetului ● Financial Times: Cum au preluat bancile americane supremația lumii financiare ● Handelsblatt: Strainii alimenteaza boom-ul pieței muncii din Germania ● The…