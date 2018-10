Stiri pe aceeasi tema

- Yves Mersch, membru in boardul Bancii Centrale Europene, a facut luni un apel pentru ca Europa sa isi puna la punct propriile servicii globale de plati cu cardul, pentru a putea concura cu rivalii internationali si a se apara impotriva escaladarii tensiunilor geopolitice, transmite Bloomberg.…

- Liderul partidului laburist britanic, Jeremy Corbyn, a propus joi crearea unui fond independent din care sa fie finantata mass-media de stat - cum este postul BBC - si care sa fie alimentat de un impozit aplicat marilor companii din sectorul inaltei tehnologii, cum ar fi Google, Amazon si Facebook,…

- Amazon, Microsoft si Alphabet sunt intr-o cursa stransa pentru a deveni a doua companie americana listata la bursa cu o evaluare de 1.000 de miliarde de dolari, dupa ce Apple a reusit in aceasta saptamana sa treaca de acest prag, transmite Reuters. Optimismul de pe Wall Street legat de iPhone-ul lansat…

- Romanii sunt, alaturi de belgieni si francezi, printre europenii care aleg cel mai rar sa cumpere online, in timp ce locuitorii din Regatul Unit si SUA sunt cei mai prolifici cumparatori, potrivit unui studiu international realizat de ING. "Numarul posesorilor de telefoane inteligente si accesul…

- "Numarul posesorilor de telefoane inteligente si accesul imbunatatit la internet a determinat un numar tot mai mare de europeni sa foloseasca telefonul in relatia cu banca, pentru cumparaturi sau plati. Spre exemplu, procentul celor care folosesc telefonul pentru banking a crescut in ultimul an de…