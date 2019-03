Stiri pe aceeasi tema

- Deutsche Bank, cea mai mare banca din Germania, are o istorie de 149 de ani. Gigantul bancar, care acum un deceniu se batea cu marile banci de investitii americane, a ajuns in mizerie, este penalizata in fiecare zi de investitori si de piete, iar autoritatile, in frunte cu Angela Merkel, cancelarul…

- Financial Times: Italia dorește sa aprobe o controversata inițiativa a Chinei, provocand rumoare la Washington și alarma la Bruxelles ● Viziunea lui Macron pentru UE primește sprijin eurosceptic ● Les Echos: Creșterea economica a Europei incetinește ● The Washington Times: Deficitul comercial al SUA…

- „Daca punem doua entitati schioape împreuna nu vom obtine un «campion european».“ Cele mai mari doua asocialtii de business pentru IMM-uri din Germania au anuntat public ca se opun unei potentiale fuziuni între Deutsche Bank si Commerzbank, argumentând…

- Financial Times: Cancelarul Philip Hammond se pregatește pentru noi vești proaste pe masura ce economia britanica s-a contractat în decembrie cu 0.4% ● Les Echos: În Lituania, Revolut e banuit de apropiere prea mare fața de Rusia ● Handelsblatt: Partidul italian de guvernamânt pregatește…

- Financial Times: Reforma demografica a lui Viktor Orban ● Controversatul proiect energetic rusesc provoaca disensiuni între Paris si Berlin ● Les Echos: Facturile lui Carlos Ghosn ● Frankfurter Allgemeine Zeitung: Opriti Nord Stream 2! ● The New York Times: Trump fața cu amenințarea socialista…

- Financial Times: Netflix obține 15 nominalizari la Oscar, printre care și pentru cel mai bun film - Roma ● Les Echos: Exclusiv- Carlos Ghosn, pregatit pentru a demisiona de la Renault ● Liberation: Tratatul franco-german: un pact de prietenie pentru lideri în primejdie ● The Guardian: Partidul…

- Financial Times: Apple trage un semnal de alarma, ingrijorat de incetinirea economiei globale ● Les Echos: Ce așteapta industria franceza de la 2019 ● 7 evenimente care vor marca 2019 ● Handelsblatt: Ce ne aduce 2019? Cinci elemente cruciale ● Le Point: O sonda chinezeasca aselenizeaza pe fata nevazuta…

- Financial Times: Creșterea și iar creșterea Bangladeshului ● Les Echos: Inchiderea sucursalelor bancare se intensifica. Statul ar putea interveni.● The Guardian: Nu e nevoie ca spiritul Craciunului sa fie unul crestin. ● Handelsblatt: In ciuda turbulențelor, firmele americane iși majoreaza avantajul…