- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, a crescut presiunea asupra Theresei May, respingand planul guvernului britanic si avertizand ca se va ajunge la o criza in discutiile pe tema Brexit daca ea nu va prezenta o solutie pentru frontiera irlandeza pana in octombrie - termen limita pe care premierul…

- The Washington Post: Trump ofera sprijinul SUA pentru o conferința est-europeana ● Les Echos: Macron fixeaza liniile principale ale Bugetului ● Financial Times: Cum au preluat bancile americane supremația lumii financiare ● Handelsblatt: Strainii alimenteaza boom-ul pieței muncii din Germania ● The…

- Scandalurile in care e implicat președintele SUA continua sa țina prima pagina a presei internaționale. Francezii mai scriu despre recolta de grau din Franța, care a scazut cu 6,5% in acest an. Germanii, despre noua prioritate a cancelarului Merkel. In disputa dintre Germania și SUA pentru Nord Stream…

- Aproape toate ziarele de miercuri dedica ample articole scuzelor Papei Francisc legate de scandalul pedofiliei. The Guardian titreaza chiar: Cum indraznește papa sa le ceara catolicilor de rand sa ispașeasca pentru abuzarea copiilor? Alte subiecte țin de impactul inteligenței artificiale asupra joburilor…

- Dividende-record. 500 de miliarde de dolari au fost acordate in lume in trimestrul II, titreaza ediția printata a cotidianului Les Echos de marți. Germania- un loc minunat pentru spalarea banilor, scriu germanii de la Handelsblatt. E drept, aceeași Germanie care e pentru al treilea an consecutiv pe…

- Inundațiile teribile din India, haosul din Venezuela, bancile chineze care sunt obligate de banca lor centrala sa creasca volumul creditelor și sa-i sprijine pe exportatori, acestea sunt subiectele primelor pagini din presa straina de luni. Francezii publica un text despre concurența furnizorilor de…

- Moartea Arethei Franklin și evoluția lirei turcești sunt de gasit pe prima pagina a tuturor cotidienelor importante. Presa din SUA mai scrie despre eliminarea taxelor pentru mediciniștii de la New York University, germanii despre viitoarea (și demult așteptata) lege a imigrației, francezii despre cum…

