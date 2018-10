Stiri pe aceeasi tema

- James Murdoch, directorul general in exercitiu al trustului 21st Century Fox, este favorit sa il inlocuiasca pe Elon Musk in functia de presedinte al companiei Tesla, afirma surse citate de cotidianul Financial Times si de site-ul Axios.com.

- Financial Times: Al doilea suspect in cazul Skripal este un medic militar in serviciile de informații rusești ● The New York Times: Seful Interpolului era mandria Chinei. Caderea lui expune partea intunecata a acestei tari ● Les Echos: Ultimul avertisment al GIEC privind incalzirea climatica ● Nezamismaia…

- Financial Times. Ministru: softurile care incarca suplimentar costurile clienților companiilor aeriene ar trebui mai atent verificate ● Parisul ar putea deveni principalul centru al tradingului dupa ce Brexitul va avea loc ● Les Echos: 2018, anul I al mașinii electrice? ● Musk va demisiona din functia…

- Financial Times: Șeful spionilor germani a fost demis. Industria aviatica, in pragul unei noi revoluții ● The Guardian: Producatorii germani de automobile se confrunta cu o ancheta UE antitrust din cauza emisiilor ● The Times: Politicienii obisnuiesc sa minta in legatura cu Brexitul. ● Kathimerini:…

- The Washington Post: Trump ofera sprijinul SUA pentru o conferința est-europeana ● Les Echos: Macron fixeaza liniile principale ale Bugetului ● Financial Times: Cum au preluat bancile americane supremația lumii financiare ● Handelsblatt: Strainii alimenteaza boom-ul pieței muncii din Germania ● The…

- Romania pare a fi egala tarilor din vestul Europei doar atunci cand vine vorba de obligatii. Insa atunci cand vine vorba despre beneficii, ni se aplica reguli care nu au fost impuse altor state, iar acestea, atunci cand se doreste accesarea de fonduri europene, se schimba - in mod total incorect…