- Presedintele chinez, Xi Jinping, a fost prezent marti la inaugurarea celui mai lung pod maritim din lume, cel care conecteaza Hong Kong, Macao si orasul chinez Zhuhai, scrie Reuters. Sectiunea de pod are o lungime de 35 de km la care se adauga un tunel de 6,7 km. Podul face legatura…

- Handelsblatt: Partea intunecata a Arabiei Saudite ● Les Echos: Salariile de pe Wall Street urca din nou, depașindu-le pe cele de dinaintea crizei ● Dizgrația bancilor europene ● Le Figaro: Cum spioneaza China, Franța ● Financial Times: Guvernul populist italian sfideaza zona euro. E pentru prima data…

- Financial Times: Impas in discuțiile privind Brexit. ● The Independent: Potrivit unui sondaj, numai 4% dintre alegatori vor ca dupa Brexit Regatul Unit sa aiba o relatie "rece si distanta" cu UE ● Les Echos: Jair Bolsonaro sau exodul din Brazilia ● Le Point: Alegeri in Bavaria: CSU masacrat ● Le…

- Financial Times: Cazul Kashoggi golește lista speakerilor la "Davosul deșertului" ● The Guardian: Facebook- conturile de 14 milioane de persoane au fost afectate de recentul atac cibernetic ● Concentrații uriașe de toxine gasite in solul de la Grenfell, constata un studiu ● Le Figaro: Lupta micilor…

- Financial Times: Bursa scade, in timp ce Trump acuza Rezerva Federala ● The Guardian: China "legalizeaza" lagarele pentru un milion de uiguri ● Handelsblatt: De ce șeful FED nu va pleca. Jerome Powell e atat sub presiunea piețelor cat și sub cea a lui Trump ● Les Echos- 110 ani ● The Sun: Oamenii de…

- Patru ani au așteptat voleibalistele din echipele naționale noi dueluri la nivel de Campionat Mondial. Incepand de sambata dimineața, in Japonia, 24 de reprezentative feminine se vor intrece pentru medalii. In prima faza sunt imparțite in patru grupe, iar primele patru clasate vor avansa. ...

- Financial Times: Șeful spionilor germani a fost demis. Industria aviatica, in pragul unei noi revoluții ● The Guardian: Producatorii germani de automobile se confrunta cu o ancheta UE antitrust din cauza emisiilor ● The Times: Politicienii obisnuiesc sa minta in legatura cu Brexitul. ● Kathimerini:…

- Performanțele de excepție atrag in mod firesc și atenția sponsorilor dornici sa-și asocieze imaginea cu succesul sportivilor. Cel mai recent exemplu este oferit de Naomi Osaka, sportiva de 20 de ani din Japonia care a reușit sa caștige primul turneu de Grand Slam din cariera, dupa ce a invins-o in finala…