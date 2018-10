Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Vestul lanseaza atacul impotriva Rusiei, acuzand-o de infracțiuni cibernetice ● Handelsblatt: Planul impotriva haosului aerian ● Les Echos- Economia franceza va reporni din semestrul al doilea ● Asigurari: tarifele vor crește in 2019: intre 1 și 2% pe segmentul asigurarilor auto și…

- Financial Times. Ministru: softurile care incarca suplimentar costurile clienților companiilor aeriene ar trebui mai atent verificate ● Parisul ar putea deveni principalul centru al tradingului dupa ce Brexitul va avea loc ● Les Echos: 2018, anul I al mașinii electrice? ● Musk va demisiona din functia…

- The Washington Post: "Oamenii rad de presedinte". Trump a avut parte exact de soarta de care mereu s-a temut. ● La Stampa: Salvini: "Nu accept lectii de drept de la Macron" ● The Guardian: Corbyn, catre May: Ori un acord privind Brexit, ori veto-ul laburist ● Unul dintre suspecții din cazul otravirii…

- The Financial Times: Conferința timida la Salzburg ● Les Echos: Puterea de cumparare-promisiunile anului 2019 ● The Guardian: Planul britanic este mort, spune Tusk, iar Macron ii numeste mincinosi pe adeptii Brexit-ului ● Handelsblatt: Interviu cu Guvernatorul Bundesbank. "Adesea uitam ca un deficit…

- The Washington Post: Trump ofera sprijinul SUA pentru o conferința est-europeana ● Les Echos: Macron fixeaza liniile principale ale Bugetului ● Financial Times: Cum au preluat bancile americane supremația lumii financiare ● Handelsblatt: Strainii alimenteaza boom-ul pieței muncii din Germania ● The…

- Presa europeana deschide miercuri in general cu subiecte legate de criza Turciei, creșterea ușoara a economiei europene in ansamblu, groaznicul accident din Italia, unde un pod s-a prabușit provocand moartea a peste 35 de oameni- aceastea sunt ingrijorarile principale, urmate de subiecte proprii fiecarei…

- Ne-am propus ca, prin aceasta rubrica zilnica, sa facem o scurta trecere in revista a principalelor subiecte pe care cele mai importante ziare de business (dar nu numai) le trateaza in fiecare dimineața. Am ales ca publicații de referința Financial Times, The Wall Street Journal, Les Echos, Handelsblatt…