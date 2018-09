Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic, condus de Theresa May, a aprobat un sistem de imigratie post-Brexit care va favoriza imigrantii calificati si cu o situatie financiara buna. Acesta este asteptat sa fie unul dintre anunturile cheie ale lui May la conferinta Partidului Conservator de saptamana viitoare, scrie The Guardian.

- The Financial Times: Conferința timida la Salzburg ● Les Echos: Puterea de cumparare-promisiunile anului 2019 ● The Guardian: Planul britanic este mort, spune Tusk, iar Macron ii numeste mincinosi pe adeptii Brexit-ului ● Handelsblatt: Interviu cu Guvernatorul Bundesbank. "Adesea uitam ca un deficit…

- The Washington Post: Trump ofera sprijinul SUA pentru o conferința est-europeana ● Les Echos: Macron fixeaza liniile principale ale Bugetului ● Financial Times: Cum au preluat bancile americane supremația lumii financiare ● Handelsblatt: Strainii alimenteaza boom-ul pieței muncii din Germania ● The…

- Daca așa vor sta lucrurile, nu este exclusa rediscutarea unora dintre drepturile cetațenilor europeni din Regat și ale britanicilor care traiesc in țarile Uniunii Europene, informeaza TVR. Guvernul britanic a prezentat astazi un set de sfaturi practice, pentru cazul in care desparțirea de…

- Parlamentarii de la Londra au cerut ca muncitorii calificați sa poata lucra fara vize și fara permise de munca pentru o perioada de pana la 6 luni, transmite The Independent . Ei incearca sa suplineasca astfel lipsa unor norme in politica de imigrație post-Brexit.

- "Romania a cheltuit doar 1,81% din PIB pentru aparare in 2017. Presedintele Trump ne-a reamintit ca Europa are nevoie de SUA pentru a-si asigura securitatea. Romania are nevoie, mai mult decat oricine, de SUA. Avem nevoie de garantii reale de securitate deoarece suntem granita de est a UE si NATO",…

- Agentia de protectia a datelor din Marea Britanie a amendat compania Facebook cu 500.000 de lire sterline pentru incalcarea securitatii datelor personale in legatura cu scandalul Cambridge Analytica, informeaza site-ul cotidianului The Guardian. Oficiul Comisarului pentru Informatii din…

- Fondul Monetar International (FMI) si-a revizuit joi in scadere estimarile privind ritmul de crestere inregistrat in acest an de economia germana, de la 2,5% pana la 2,2%, explicand ca avansul protectionismului si amenintarea unui Brexit dur expun cea mai mare economie europeana la riscuri semnificative…