Stiri pe aceeasi tema

- Financial Times: Trump face presiuni prin intermediul unui discurs televizat pentru finanțarea zidului de la frontiera ● Martin Wolf: De ce pare economia mondiala atat de fragila ● Carlos Ghosn iși apara imaginea, in timp ce eliberarea pe cauțiune pare tot mai indepartata ● Handelsblatt: Deutsche Bank…

- Financial Times: Creșterea și iar creșterea Bangladeshului ● Les Echos: Inchiderea sucursalelor bancare se intensifica. Statul ar putea interveni.● The Guardian: Nu e nevoie ca spiritul Craciunului sa fie unul crestin. ● Handelsblatt: In ciuda turbulențelor, firmele americane iși majoreaza avantajul…

- Financial Times: SUA acuza Rusia de "provocare" in incidentul naval cu Ucraina ● Acordul Brexit ar urma sa coste anual pana la 1.100 de persoana ● Handelsblatt: Sfarșitul numerarului - in curand și in Germania? ● Les Echos: Firmele americane se bat pentru fiecare angajat pe care vor sa-l recruteze●…

- Financial Times: Theresa May promite sa lupte pentru Brexitul ei ● Procurorul saudit il exonereaza de vina pe prințul moștenitor in cazul uciderii lui Khashoggi ● Handelsblatt: Manfred Weber critica imaginea guvernului federal in Europa ● Les Echos: "Vestele galbene", un fenomen dificil de definit ●…

- Les Echos: Trump va trebui sa guverneze cu un Congres divizat ● Financial Times: Creșterea Germaniei va incetini dramatic in acest an ● Handelsblatt: Samsung lanseaza telefonul pliabil. ● Le Soir: Midterms: "O zi mare pentru democratie daca..." ● Le Vif: Confruntata cu sancțiunile, Rusia vrea sa se…

- Financial Times: Martin Wolf- Statele Unite trebuie sa evite un nou razboi rece cu China ● The Guardian: Plecarea lui Merkel va fi o pierdere pentru Europa in aceste vremuri de cumpana ● Les Echos: Cresterea italiana la relanti, dobanzile cresc ● La Libre Belgique: Cum va arata moneda speciala dedicata…

- Financial Times: Bugetul pe 2019, umbrit de perspectiva Brexitului ● Germania trebuie sa ramana puternica spre binele Europei ● The Guardian: Contrast izbitor est-vest in privința atitudinilor fața de minoritați in Europa ● Frica și furia au caștigat alegerile din Brazilia ● Les Echos: Sfarșitul domniei…

- Financial Times: Cele mai multe victime din sinagoga erau oameni in varsta ● Democrații Americii trebuie sa vina cu un program.a ● The Guardian: Candidatul de extrema dreapta Jair Bolsonaro a caștigat alegerile din Brazilia ● Les Echos: UBS se intereseaza de americanii bogați care traiesc in Elveția…